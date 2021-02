Sénégal: Conséquences néfastes de l'accord de pêche entre le Sénégal et l'Union européenne - Greenpeace demande des mesures pour éviter le déclin de la pêche sénégalaise

Après avoir suivi le reportage sur les conséquences du dernier accord de pêche conclu entre le gouvernement sénégalais et l'Union européenne (Ue), Greenpeace, via un communiqué publié hier , apporte son soutien aux pêcheurs artisanaux. L'Ong rappelle aux autorités que des milliers de personnes au Sénégal et dans la sous-région dépendent uniquement de la pêche pour leur survie.

« Le constat amer des pêcheurs de la Casamance dénonçant les bateaux étrangers qui capturent des tonnes de poissons junéviles utilisés comme appât pour pêcher le thon est malheureusement un scénario qui risque d'être habituel pour les prochaines années », avertit Abdoulaye Ndiaye, chargé de campagne à Greenpeace Afrique.

En effet, « le renouvellement de l'accord de pêche entre l'UE et le Sénégal contribue à accentuer la pêche aux poissons juvéniles pour le ravitaillement des bateaux canneurs en provenance de l'Europe. Hélas! », déclare M. Ndiaye. Par conséquent, Greenpeace dit réaffirmer son engagement aux côtés des pêcheurs artisanaux qui paient déjà le lourd tribut du fait de cet accord.

Pour rappel, indique le communiqué de l'Ong, la pêche aux poissons juvéniles est pratiquée dans la région de Dakar par la pêche artisanale, en particulier les sennes tournantes pour le ravitaillement des bateaux de l'Ue. Selon le document, cette pression constante a accentué la raréfaction des alevins dans les régions de Dakar et de Thiès. Et d'ajouter : « Alors que la capture des juvéniles est interdite par la réglementation en vigueur, les armateurs étrangers s'orientent désormais vers la zone sud, région de Casamance, une des régions les plus poissonneuses pour causer les mêmes problèmes. »

Malgré les alertes de la société civile pour attirer l'attention des autorités, l'Ong constate que très peu d'actions ont été déroulées pour une solution définitive et « si aucune mesure n'est prise, le déclin de la pêche sénégalaise risque d'être très proche.» En conséquence, Greenpeace demande au gouvernement sénégalais de renforcer le contrôle sur l'activité de ces bateaux étrangers et de prendre des dispositions pour l'arrêt total de capture des poissons juvéniles.