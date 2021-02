Madagascar: Album - Awori en reine avec « Ranavalona »

Awori, la féline de la musique africaine honore Ranavalona III.

Grâce à Awori, la mondialement connue chanteuse ougandaise Awori, le nom de la reine de Madagascar « Ranavalona » va être ravivé le temps d'un album éponyme pour début mars. Quelque part, une manière d'honorer la Grande-île.

Awori, l'artiste ougandaise, dans l'aboutissement d'une introspection traduite en musique à cause du confinement va sortir « Ranavalona », son prochain disque le 5 mars. Quelques bribes d'écoute ont permis de goûter aux sept titres composant l'opus. Rien d'étonnant venant de celle qui a chanté de l'Ac/dc, du Creadence, du Guns'n'Roses, du jazz, du rap, du r'n'b, bref à peu près presque tout, d'entendre un ensemble tressé de rap et de r'n'b. Aboutissant à une tendance soul de l'entre '90 et 2000, quand s'y colle l'électro de Twani.

Le choix de ce titre d'album « Ranavalona », est parti d'une quête de soi généré par l'enfermement sanitaire. La chanteuse a alors choisi ce moment pour se retrouver avec elle-même. De son parcours et de ses combats, elle s'est identifiée à cette reine malgache, la troisième du nom. Qu'elle considère comme une femme forte, capable de surmonter l'insurmontable en faisant face à l'inconnu. « L'inconnu bleu blanc rouge », comme elle le dit.

La vie d'Awori est partagée entre la Kampala, la capitale de l'Ouganda et la Suisse. Elle est née en Afrique, c'est son grand-père un pianiste et multi instrumentiste qui l'a initié à la musique. Ensuite, en Suisse, elle a intégré une chorale, des écoles de chants et des groupes. Etonnament, la jeune femme fourbit rapidement ses armes. Pour créer un duo avec Juline Michel, Caramel Brown rebaptisé plus tard Kami Awori.

L'artiste a déjà fait la première partie des Tiken Jah Fakoli ou encore Blitz The Ambassador. Détailler son parcours, un magazine ne suffirait sûrement pas. Pour ce disque « Ranavalona », elle a alors travaillé avec Twani. Ce dernier est un producteur venu de Lyon, ayant déjà collaboré avec elle sur le titre « Cortex Luxta ». À partir du 5 mars, les inconditionnels et ceux ou celles pourront apprécier les « Mindful », « Nkomawo », « Sawa » et d'autres chansons de ce nouveau produit.