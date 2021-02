Congo-Kinshasa: Formation du Gouvernement - Sama Lukonde consulte !

La Formation du nouveau gouvernement n'est plus qu'une question de quelques jours. Car, le chemin a été d'ores et déjà balisé par l'informateur Modeste Bahati Lukwebo. Déjà, hier, mardi 16 février 2021, il s'est tenu une séance de travail entre le nouveau Premier ministre, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge et le Sénateur Bahati. Au cours de cette réunion qui s'est déroulée dans l'un des hôtels huppés de la Capitale Kinshasa, le professeur Modeste Bahati a remis au prochain locataire de la primature une copie du rapport final de sa mission en tant qu'informateur, en vue de la formation prochaine du gouvernement avant la date du 15 mars 2021.

Cette rencontre qui inaugure visiblement les consultations, va permettre au Premier ministre Sama Lukonde, à travers le rapport lui transmis, de faire un choix équilibre au regard des poids politiques des forces en présence au sein de l'Assemblée nationale, mieux de l'Union sacrée de la nation.

«Je suis venu féliciter formellement Monsieur le Premier Ministre, son Excellence Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge et lui remettre la copie du rapport de ma mission en tant qu'informateur pour identifier la majorité au sein du parlement. Ce travail a été fait et je tenais à lui remettre. Sûrement ça pourra l'aider dans le travail de la composition du gouvernement», a déclaré le Sénateur Modeste Bahati Lukwebo au sortir de sa rencontre avec le Premier Ministre.

Devant la presse, l'ancien Informateur a tenu à réaliser une nette différence entre ce qu'a été sa mission et celle de l'actuel Premier ministre. «Nous sommes en démocratie, le gouvernement s'appuie sur la majorité parlementaire. C'est vrai que la composition du gouvernement va au-delà du parlement, c'est-à-dire, qu'il n'y a pas que ceux qui ont des députés qui peuvent faire partie du gouvernement... Sa mission va au-delà de la mienne qui se limite au parlement mais la sienne est plus vaste parce qu'elle concerne toutes les couches de la population congolaise. Avec lui, on pourra voir comment procéder pour les consultations pour la formation du gouvernement», a-t-il précisé.

Pressenti Premier ministre, le Sénateur Modeste Bahati Lukwebo n'a pas été nommé à ce poste-là. Par ailleurs, il a promis de soutenir le Premier ministre et son prochain Gouvernement de l'Union sacrée qui aura la lourde responsabilité de relever les multiples défis qui les attendent.