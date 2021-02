Angola: Moxico et Cuando Cubango avec des avions pour des zones inaccessibles

Luena (Angola) — L'Exécutif angolais a affecté un avion spécial pour soutenir les gouvernorats provinciaux de Moxico et Cuando Cubango dans la mise en œuvre et l'inspection des politiques publiques dans les zones d'accès difficile par voie terrestre.

Les provinces de l'est et du sud-est de l'Angola occupent une superficie de plus de 30 pour cent du territoire national, avec 223023 km² (Moxico, plus de 16 pour cent) et 199 049 km² (Cuando Cubango, 15,9 pour cent), étant les première et deuxième plus grandes provinces du pays.

Ces deux provinces d'Angola font face à de nombreuses difficultés en termes de circulation routière en raison du manque de voies d'accès entre les capitales et le reste des municipalités.

Certaines municipalités, par exemple, se trouvent entre 519 et 700 kilomètres du siège provincial, comme Alto Zambeze, à Moxico, et Rivungo, à Cuando Cubango, où le temps de trajet, pendant la saison des pluies, peut durer jusqu'à une semaine en voiture.

S'adressant à la presse mardi, le gouverneur de la province de Moxico, Gonçalves Muandumba, qui a travaillé à Cameia et Luacano, mettant en évidence l'initiative de l'Exécutif, a informé que l'avion serait basé dans la ville de Luena.

"Cet avion permettra également de répondre aux situations d'urgence dans les communes les plus éloignées des deux provinces", a renforcé le gouverneur de province.

