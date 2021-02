Algérie: Foire d'art Intersect 21 - "Diwaniya ART Gallery" représente 6 artistes algériens et étrangers

Alger — Six artistes plasticiens algériens et étrangers sont représentés par la galerie d'art algérienne "Diwaniya Art Gallery" à la version virtuelle de la foire d'art "Intersect 21" de Chicago (Etats-Unis) inaugurée mardi.

Cette galerie fondé en 2020 représente les oeuvres des artistes algériens Thilleli Rahmoune, Ali Boukhalfa, Mustapha Nedjai en plus de la Saoudienne Lulwah Al Homoud, du Soudanais Rashid Diab, et de l'Egyptien Mohamed Ibrahim El Masry.

La galerie d'art algérienne "Diwaniya Art Gallery" représente l'artiste Thilleli Rahmoune, diplômée des écoles des Beaux-Arts d'Alger et de Paris et qui a pris part à des événements collectifs en France et en Espagne depuis 2006, Ali Boukhalfa, artiste peintre, sculpteur et enseignant à l'école des Beaux-Arts d'Alger, et Mustapha Nedjai, auteur de trois grandes expositions individuelles "Coups de barres" (2009), "X torsion" (2011) et "Imposture" (2015).

"Diwaniya Art Gallery" représente également l'artiste saoudienne Lulwah Al Homoud qui a enchaîné les expositions aux Emirats Arabes Unis entre 2013 et 2018, le plasticien et universitaire soudanais Rashid Diab ainsi que l'artiste visuel et photographe égyptien Mohamed Ibrahim El Masry qui a connu un grand succès dans des pays d'Europe de l'Est et en Egypte.

Fondée en septembre 2021 par le plasticien algérien Hamza Bounoua, "Diwaniya Art Gallery" ambitionne de "représenter l'art algérien et des artistes étrangers dans différents événements d'envergure" et d'offrir à ces derniers une vitrine professionnelle sur la scène artistique internationale.

"Intersect 21" est un rendez-vous incontournable du design, de l'art contemporain, et de la photographie d'art, l'édition 2021 de cet événement se poursuit jusqu'au 22 février en version virtuelle par mesure de prévention contre la propagation du coronavirus.