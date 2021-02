Congo-Kinshasa: Lomami - Signature du protocole d'accord pour la construction de plusieurs infrastructures de base par une firme Chinoise

La province de Lomami et la societé Sino-Congolaise dénommée « Jin Jiang Construction SARL» ont signé un protocole d'accord pour la construction de plusieurs infrastructures de base sur l'ensemble de la province. Ce contrat gigantesque et multisectoriel est chiffré à un (1) milliard (700) milles dollars américains.

Les travaux seront financés par cette société de construction, et prendront soixante-huit mois, soit cinq ans à dater de la signature du protocole d'accord jusqu'à la finalisation des tous les ouvrages.

Le directeur gérant de la société Jin Jiang Construction SARL, José Yumba Doliveira parle des ouvrages qui seront construits

« Dans ce contrat, nous avons le palais de justice de Kabinda à construire palais de justice a construire, le palais de l'assemblée provinciale de Lomami, une prison centrale de Kabinda, le centre hospitalier de santé, le complexe sportif de Kabinda et quatre résidences officiels ici à construire, et nous avons un aéroport national à construire ici, sept instituts supérieurs à travers toute la province de Lomami à construire. Trois centres de formation professionnelle à travers toute la province.

Donc c'est un grand chantier, et nous avons neuf ponts métalliques à travers la frontière, parce que même pour venir ici, nous avons traversé deux fois le bac. Alors, il faut jeter le pont pour faciliter l'accès à Mbuji Mayi, là où il y a l'aéroport international et pour développer aussi Lomami. Donc il y a beaucoup, et nous avons l'asphaltage de plus de 1285 Km d'asphaltage. Et nous avons quatre grands barrages hydro électriques d'une capacité de 60 Mw à construire ici. On a beaucoup de travail à faire ici dans la province. »