Congo-Kinshasa: Journée de l'activiste congolais - Le Miss-RDC organise la première édition

L'activité vise à valoriser et à protéger les activistes des mouvements citoyens et défenseurs des droits de l'Homme.

Le Mouvement des indignés de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo (Miss-RDC) va organiser, le samedi 20 février au Centre pour l'action sociale, à Gombe, la première édition de la Journée de l'activiste congolais. A en croire ce mouvement citoyen, Cette activité vise à « révéler l'importance des actions menées par les mouvements citoyens et les défenseurs des droits de l'Homme aux yeux des Congolais et rendre honneur à ces artisans de la paix et de la démocratie ». Il s'agira, pour le Miss-RDC, de donner l'occasion aux activistes de faire le story-telling de leur parcours, en cherchant à aider les jeunes de trouver en eux, une référence mais aussi un motif d'engagement de nouveaux adhérents et d'amener à faire le diagnostic de la lutte citoyenne et faire la prospective future dans un angle d'amélioration et recadrage des actions.

A côté de l'objectif global, qui est de contribuer à étendre le champ d'action de la lutte citoyenne et faire valoir le rôle de l'activiste, la Journée de l'activiste congolais ambitionne, selon le mouvement citoyen organisateur, à faire un état des lieux sur la lutte citoyenne au pays ; à créer un cadre d'échange dynamique des mouvements citoyens ; à vendre la bonne image des activistes auprès de la population congolaise et à décerner un diplôme de mérite aux cinq lauréats.

Parmi les personnalités attendues à cette rencontre, le Miss-RDC a noté les membres des mouvements citoyens, des mouvements des jeunes et des étudiants, les leaders d'opinion, les représentants des ONGDH nationaux et internationaux, les diplomates de l'ONU ainsi que les autorités publiques et politiques.

Près de deux décennies de travail au bénéfice de la population

Justifiant cette activité, le Miss-RDC rappelle les circonstances plutôt fâcheuses vécues par les Congolais depuis 1990 dont l'insécurité, les guerres interminables, le chômage, le tribalisme, l'incohérence de l'homme politique congolais etc., qui ont fait naitre dans la société congolaise des phénomènes nouveaux parmi lesquels la création des mouvements citoyens durant la période 2012-2017. Ces mouvements, note cette organisation, ont apporté un vent nouveau, et une nouvelle méthodologie dans la forme des revendications, à savoir "les actions non violente". Et de faire savoir que ceci a été rendu possible par l'engagement des jeunes à défendre les droits de l'Homme, la démocratie, à dénoncer la violation de textes qui régissent les pays, à décrier les antivaleurs, l'insécurité et les détournements des deniers publics, à travers des sit-in et une série d'alertes par les nouveaux outils de d'information et de la communication.

A l'en croire, ces actions ont permis notamment de barrer la route à tous les stratagèmes juridico-politiques censés permettre à octroyer un troisième mandat à l'ancien président de la République, Joseph Kabila (respect des prérogatives constitutionnels) ; de révéler les noms des politiciens, militaires et hommes d'affaires (Congolais ou non) véreux, complices de l'insécurité du pays et de diverses atrocités dans le pays (cfr. Rapport Mapping) ; de contribuer à l'amélioration de la justice, en dénonçant les cas des corruptions et de contribuer à la préservation de l'intégrité et l'unité du pays. « A côtés des grandes et petites batailles que ces mouvements ont pu remporter, il y a de quoi se poser la question de savoir la genèse de ces mouvements, comment ils sont organisés, comment ils ont fait pour braver la peur, et tant d'autres préoccupations, afin d'éviter que la lutte des mouvements citoyens reste toujours incomprise que méconnue aux yeux de la majorité des Congolais », a souligné cette association.