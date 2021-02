Algérie: Colloque international à l'université de Constantine - La "diversité des langues et des cultures"

Constantine — Le colloque international "Diversité des langues et des cultures : altérité en partage", tenu mercredi dans la salle des conférences 500 places du campus Tidjani Haddam de l'université des frères Mentouri- Constantine 1, a réuni mercredi près d'une trentaine d'intervenants autour de questions importantes sur l'enseignement et l'apprentissage, l'usage des langues et la littérature.

Organisée par le laboratoire sciences du langage, analyse du discours et didactique (SLADD) de la Faculté des lettres et des langues de l'université Constantine 1, "cette manifestation a pour objectif d'enrichir les travaux effectués sur l'enseignement des langues et essuyer de comprendre d'un point de vue linguistique la particularité langagière des situations où plusieurs langues sont en contact", a affirmé à l'APS, Nedjma Cherrad, chercheuse au SLADD et organisatrice de l'évènement.

Selon la même chercheuse, "il s'agit aussi d'interroger les situations plurilingues et multiculturelles au sein desquelles la diversité langagière et la pluralité culturelle caractérisent aussi bien les pratiques éducatives, les œuvres littéraires ainsi que les pratiques sociales à travers lesquelles le passé dans toute sa dimension historique peut apporter un éclairage à des questionnements actuels".

Durant son allocution, la même chercheuse a précisé que les travaux de ce colloque international ont été scindés en trois séances plénières animées par 28 intervenants (dont 25 en présentiel) issus d'Algérie, de Tunisie, du Liban et de France lesquels se pencheront, en outre, sur les langues étrangères et maternelles dans notre pays et ailleurs.

Les sciences du langage constituent, assure-t-elle par ailleurs, un point important car ils permettent d'essayer d'analyser les pratiques langagières des locuteurs vivant dans des sociétés où plusieurs langues coexistent.

Constituant un pôle d'observation de la mutation des langues, leurs pratiques, leur diffusion et leur enseignement à partir des discours langagiers et des discours littéraires spécifiques aux Algériens, "le SLADD a pour tradition d'organiser des colloques et des rencontres internationales pour mobiliser les chercheurs autour de questions importantes sur l'enseignement et l'apprentissage des langues, sur la littérature et sur l'usage des langues", a indiqué la même source.

Aussi, à l'occasion de la journée du chahid, un hommage particulier a été consacré au parcours littéraire du défunt chahid Mustapha Bekkouche, en tant qu'intellectuel et romancier et auquel un numéro spécial de la revue"Les Cahiers du SLADD" a été dédié.