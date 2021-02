Congo-Kinshasa: Transferts - Real Madrid piste Wan-Bissaka, Konsa intéresse Liverpool et Tottenham

Deux binationaux congolais d'Angleterre pourraient changer des clubs au mercato d'été prochain. Wan-Bissaka pourrait traverser La Manche, alors qu'Ezri Konsa se retrouverait dans un club du big-four.

La latéral droit d'origine RD-congolaise, Aaron Wan Bissaka (23 ans), serait pisté par le mythique club espagnol Real Madrid. Cet intérêt pour l'Anglo-Congolais découle de la blessure à la cuisse du latéral droit madrilène, Dani Carvajal, lors de la victoire du Real Madrid face à Valence (deux buts à zéro) en Liga. Selon Eduardo Inda (observateur du média Chiringuito de Jugones), la Casa Blanca s'est aussi intéressé à Achraf Hakimi (prêté à l'Inter Milan) pour pallier cette absence. Mais Aaron Wan-Bissaka semble être la cible prioritaire.

Avec une valeur marchande estimée à 20 millions d'euros et lié à Manchester United jusqu'en 2024, l'ancien défenseur de Crystal Palace est actuellement le titulaire incontesté chez les Red Devils. Il a disputé cette saison vingt-deux matchs en Premier League, inscrivant deux buts et deux passes décisives. Avec son profil de défenseur robuste et teigneux, il pourrait donc débarquer cet été chez les Merengue, surtout si le départ de Sergio Ramos du Real Madrid serait confirmé.

Autre défenseur congolais de souche, Ezri Konsa Ngoyo d'Aston Villa a tapé dans l'œil de Liverpool et de Tottenham pour un probable transfert en été. C'est ce que révèle la presse anglaise. Cet arrière axial né des parents d'origine congolaise il y a 23 ans fait une belle saison avec le club londonien actuellement 8e au classement. Formé Charlton (D3 Angleterre), il a rejoint Aston Villa en 2019 pour 13,3 millions d'euros, après un passage à Brentford (D2 Angleterre). Il a déjà disputé vingt et un matchs de Premier League et FA Cup, et inscrit deux buts. Notons que ces deux joueurs sont sélectionnables avec les Léopards de la République démocratique du Congo, le pays d'origine de leurs parents.

Nkololo vers la Turquie ?

Le milieu de terrain relayeur international congolais Jordan N'Kololo pourrait rebondir en Turquie après son départ de Riga FC en Lettonie. Formé à Rennes, il a vu son contrat ne pas être renouvelé, une année après son arrivée. Passé par LB Châteauroux, Clermont Foot, Caen, Laval (en France) et FC Hermannstadt en Roumanie, il pourrait donc rebondir, à 28 ans, en Turquie. Il a été aperçu à Istanbul où il finaliserait sa démarche avec un club de la Süper Lig (D1 Turquie).

A Riga FC la saison dernière, il a disputé vingt et un matchs toutes compétitions confondues et inscrit trois buts et trois passes décisives. Nkololo a fait partie du dernier stage de préparation des Léopards au Maroc en septembre avant d'affronter l'Angola en troisième et quatrième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations Cameroun 2022. Mais il n'est pas venu en novembre pour le match pour raison administrative.