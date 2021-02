Congo-Brazzaville: Diplomatie - Cinq ambassadeurs s'engagent à développer les relations avec le pays

Les nouveaux représentants diplomatiques du Brésil, de la Namibie, de la Grèce, d'Espagne et des Pays-Bas ont présenté le 17 février à Brazzaville leurs copies figurées au ministre en charge des Affaires étrangères, Jean-Claude Gakosso.

L'ambassadeur du Brésil, Renata Soarez Menazes, a révélé que le Congo était un vieil ami de son pays. Les deux Etats ont noué leurs relations diplomatiques en 1980.

« C'est à cause de cette coopération qu'ont eu lieu plusieurs commissions mixtes dont la première en 1984 à Brazzaville et la deuxième en 2007 au Brésil sans oublier les deux autres de 2009 et 2012. Cette relation témoigne la volonté politique des plus hautes autorités de nos deux pays de renforcer nos relations », a-t-il déclaré.

De son côté, l'ambassadeur de Namibie, Cletius Sipapela Sipapela, a rappelé que son pays et le Congo entretiennent des relations datant de la période des luttes d'indépendances. A en croire ce dernier, « le Congo a apporté un appui important et multiforme à la lutte de la libération du peuple namibien, notamment à la Swapo ».

Pour sa part, le diplomate espagnol, Carlos Robbes Fraga, a estimé que les relations entre son pays et le Congo devraient être renforcées à travers la mise en place des politiques de coopération plus fortes. « C'est ma première visite au Congo. Je suis très content d'être ici pour représenter mon pays. Nous allons continuer à travailler ensemble », a-t-il renchéri.

Le Congo et la Grèce coopèrent depuis 1961 dans un certain nombre de secteurs d'activités. La Grèce entend proposer à la partie congolaise des bourses de formation pour les cadres de la force publique et d'études en médecine pour les étudiants.

Concernant le royaume des Pays-Bas, son ambassadeur, Jolke Folkert Oppewal, a fait savoir que les deux Etats sont amis. Il a ajouté que « compte tenu de cette amitié et de la solidité des relations entre le Congo et les Pays-Bas, il est important de renforcer la coopération ».

Par ailleurs, le ministre des Affaires étrangères a également reçu les copies figurées des représentantes de l'UNESCO, Fatoumata Marega et du HCR, Anne Elissabeth Raveto.