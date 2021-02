Congo-Brazzaville: Présidentielle 2021 - Sept candidatures validées par la Cour constitutionnelle

Au cours de son audience publique organisée le 17 février à Brazzaville, sous la présidence d'Auguste Iloki, la Cour constitutionnelle a validé sept candidatures sur les huit présentées par la direction générale des affaires électorales.

Seule la candidature de Michel Mboussi Ngouari a été invalidée par la Cour constitutionnelle au motif que deux pièces manquaient au dossier, notamment le certificat médical et la déclaration de moralité fiscale. De même, les membres de la cour ont constaté l'incohérence entre la signature apposée au bas de sa déclaration de candidature et le spécimen de celle produite au dossier.

Par contre, les sept autres candidatures ont été validées par la Cour constitutionnelle. Il s'agit des dossiers de : Denis Sassou N'Guesso ; Guy Brice Parfait Kolelas ; Mathias Dzon ; Albert Oniangué ; Joseph Kignoumbi Kia-Mboungou ; Dave Uphrem Mafoula et Anguios Nganguia-Engambé .

Il convient par ailleurs de rappeler qu'aux termes de l'article 48 de la loi électorale, il est prescrit que : « Tout candidat à l'élection présidentielle doit faire une déclaration légalisée comportant : ses nom et prénom, date et lieu de naissance, profession et domicile ; une copie conforme de l'acte de naissance ; quatre cartes de photographie d'identité et le logo choisi pour l'impression de ses affiches électorales ; un curriculum vitae ; un certificat médical délivré par un collège de trois médecins assermentés désignés par la Cour constitutionnelle ; un spécimen de signature ; un casier judiciaire ; un certificat de nationalité ; une déclaration de moralité fiscale et un récépissé de versement au Trésor public d'un cautionnement de vingt-cinq millions de francs CFA (25.000.000 FCFA), non remboursable ».

La Cour constitutionnelle a également rappelé conformément à l'article 176 de la Constitution son rôle de veiller à la régularité de l'élection du président de la République. Ainsi, a déclaré son président, Auguste Iloki, le juge du contentieux électoral considère qu'examiner les dossiers de candidature à l'élection du président de la République, aux fins d'arrêter la liste définitive, participe du contrôle de la régularité de ladite élection.