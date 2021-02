Congo-Kinshasa: Diplomatie - Les Nations unies prêtes à travailler avec le nouveau Premier ministre de la RDC

La Monusco réitère sa détermination à soutenir les efforts de l'armée engagée dans des combats difficiles dans des zones reculées et à faire tout ce qui est à son pouvoir pour protéger les populations victimes de ces violences, a déclaré David McLachan-Karr.

Au cours du point de presse du 17 février, le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations unies en RDC, David McLachlan-Karr, a félicité le Premier ministre Sama Lukonde Kyenge pour sa nomination à la tête du gouvernement de l'Union sacrée. Il a déclaré que les Nations unies dans leur ensemble, y compris la Monusco, ont hâte de travailler avec M. Lukonde et le gouvernement qu'il va former pour les soutenir dans leurs efforts pour la stabilisation de la RDC et pour avancer vers un développement durable au bénéfice de tous les Congolais.

« Nous restons mobilisés aux côtés de la population et des autorités congolaises pour améliorer la situation sécuritaire dans les provinces de l'Est et contribuer au renforcement de l'autorité de l'Etat sur tout le territoire », a dit David McLachlan-Karr, quelques jours avant l'arrivée prévue pour début mars de Bintou Keita, nouvelle représentante spéciale du secrétaire général en RDC. Le représentant spécial adjoint chargé de la mission a également exprimé sa préoccupation et son émotion à la suite des dernières attaques contre des populations civiles attribuées aux ADF au Nord-Kivu et en Ituri; des attaques qui ont aussi fait des victimes dans les rangs de l'armée congolaise.