Madagascar: Première Ligne - Six manifestations économiques programmées cette année

Une optique optimiste ! C'est ce qu'a mis en avant, l'organisateur événementiel Première Ligne, lors d'une rencontre avec les médias. « Cette pandémie dévastatrice, tant sur le plan humain qu'économique, emportera avec elle un monde qui certainement ne sera plus comme avant.

Depuis un an, elle fait partie de notre quotidien et bouleverse nos organisations de travail et nos relations sociales... soyons tous unis afin de sortir de la crise avec une énergie décuplée, et lorsque nous disons « unis » nous pensons également à recréer le lien social qui nous a fait tant défaut pendant la crise. Dans un contexte d'incertitudes multiples, tant financières, organisationnelles que calendaires, il nous semblait de notre responsabilité de faire preuve de transparence et de proposer de nouvelles manières d'aborder nos salons.

Il est certain que cette pandémie nous a contraints à revoir profondément nos organisations et nos relations clients entre autres. Cette pandémie nous a pris par surprise et un peu effrayé, il est maintenant temps de renverser la tendance. Et plutôt que de subir, il est l'heure d'agir et de façonner un nouveau projet », ont noté les représentants de l'agence, dans un éditorial publié à l'occasion de la présentation de leurs événements pour cette année 2021. Parmi ceux-ci figurent, la FIM (Foire Internationale de Madagascar) du 27 au 30 mai ; l'Habitat I du 17 au 20 juin ; la FIA (Foire Internationale Agriculture de Madagascar) du 23 au 26 septembre ; le SITLM (Salon International Transport Madagascar) du 21 au 24 octobre ; l'Habitat II du 18 au 21 novembre ; et enfin la foire 4M du 9 au 12 décembre.