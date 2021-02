Algérie: 2e journée de Ligue 2 - Entre rachat et confirmation

Alger — Le DRB Tadjenanet, le RC Kouba et l'Amel Boussaâda, seuls clubs de Ligue 2 à avoir démarré l'exercice 2021 par des victoires en déplacement, seront appelés à confirmer cette entrée en trombe en accueillant respectivement le CA Batna, le MO Béjaïa et l'USM El Harrach, ce week-end pour le compte de la 2e journée.

Le DRBT s'était en effet imposé (1-0) chez le MC El Eulma, au moment où le RCK et l'ABS ont battu sur un score identique de 3-1 et en déplacement, respectivement le WR M'sila et l'USM Blida, s'emparant par la même occasion de la tête du classement dans leurs groupes respectifs.

Un leadership qu'ils pourraient consolider ce week-end, en profitant notamment de l'avantage du terrain, pour engranger trois nouveaux points et creuser ainsi l'écart sur leurs concurrents directs, surtout que plusieurs parmi ces derniers devront jouer en déplacement.

Outre ces duels directs pour le leadership, cette deuxième journée sera marquée par d'autres confrontations intéressantes qui vaudront tout autant le détour, car s'inscrivent également dans la course aux premiers rôles.

Parmi elles, MSP Batna - US Chaouia, USM Khenchela - AS Khroub et surtout MO Constantine - USM Annaba.

Ce qui sera également le cas dans le groupe Centre, entre la JSM Béjaïa et l'USM Blida, qui seront appelées à se ressaisir au cours de cette deuxième journée, car ayant moins bien démarré que les autres clubs suscités.

En effet, la JSMB s'était contentée d'un nul (0-0) dans le grand derby de "Yemma Gouraya" face au MOB, alors que l'USMB s'était fait surprendre à domicile par l'ABS.

Quoique, ce jour-là, des problèmes internes avaient contraint les "Vert et Blanc" à évoluer avec l'équipe réserve, ce qui explique en grande partie ce revers inattendu à domicile, car leurs jeunes n'avaient pas pu rivaliser avec les seniors aguerris de Boussaâda.

Enfin, à l'Ouest, ce sont les derbies JSM Tiaret - ASM Oran et OM Arzew - US Remchi qui devraient le plus accaparer l'attention.

L'ASMO et l'USR auront le plus à se racheter car ayant concédé des nuls à domicile au cours de la précédente journée. En effet, le club de "M'dina J'dida" a été accroché par le RCB Oued R'hiou (0-0) et Remchi par la JSM Tiaret (1-1), faisant que ces derbies seront peut-être l'occasion pour eux de se racheter.