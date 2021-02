Algérie: Le DGSN inaugure de nouvelles structures et suretés urbaines à Constantine

Constantine — Le Directeur général de la Sûreté nationale (DGSN), Khelifa Ounissi, a procédé mercredi à Constantine à l'inauguration de nouvelles structures et sûretés urbaines susceptibles de fournir une couverture sécuritaire de qualité aux citoyens dans cette wilaya.

Dans la commune d'Ain Abid (Sud Est de Constantine), une collectivité locale comptant une population plus de 35.000 habitants, le DGSN a inauguré, en présence des autorités civiles et militaires, des cadres centraux de la sûreté nationale et des représentants de la société civile, le nouveau siège de la première sûreté intramuros, dont la réalisation a nécessité une enveloppe financière de plus de 85 millions de dinars.

Lancée en travaux en 2015, cette nouvelle structure de police d'une superficie de 5180 m2, a été dotée d'une salle de vidéosurveillance et des équipements modernes nécessaires et couvrira une population de 11.500 habitants, résidant dans neuf (9) groupements d'habitat au Nord de la commune d'Ain Abid.

Réalisée sur une superficie de 5.850 m2, cette infrastructure de trois étages, dotée en équipements et commodités, a nécessité la mobilisation d'une enveloppe financière de plus de 141 millions de dinars pour sa réalisation.

A la localité d'Ain El Bey, (11 km au Sud de Constantine), le directeur général de la sûreté nationale a ensuite inauguré une unité aérienne régionale de la Sûreté nationale (UARSN), basée à l'aéroport international Mohamed Boudiaf de Constantine. Le coût d'aménagement de cette unité, dotée d'un hangar pour abriter les hélicoptères de la police, d'une aire de stationnement, de cinq (5) bureaux et de quatre (4) ateliers de maintenance, a été estimé à plus de 27 millions de dinars.

M. Ounissi, qui a inspecté les projets et écouté la présentation technique des structures, s'est assuré du respect des conditions et des normes de réalisation de ces infrastructures et du travail des policiers ainsi que des prestations offertes aux habitants au titre du rapprochement de l'administration du citoyen.

"L'inauguration par le DGSN de ces nouvelles structures de la police à travers la wilaya, vient concrétiser le programme du Gouvernement visant le rapprochement de l'administration des citoyens pour leur offrir un service public adéquat", a déclaré à la presse, l'inspecteur régional de la police de l'Est, le contrôleur de police Daoud Mohand-Cherif.