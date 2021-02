Algérie: Réception en mars d'une tranche de la route reliant Mascara à l'autoroute Est-ouest

Mascara — Une tranche de la route reliant la ville de Mascara à l'autoroute est-ouest sera réceptionnée vers la fin mars prochain, a-t-on appris auprès de la Direction locale des travaux publics (DTP).

Il s'agit ainsi de la seconde tranche de la première section d'une longueur de trois (3) kilomètres, qui s'étend du pont situé sur la route nationale (RN 4) à l'entrée de la ville de Sig jusqu'aux agglomérations de la zone de Khrouf relevant de la commune de Sig, a précisé à l'APS le directeur local des travaux publics, Tahar Nekkache.

La cadence des travaux de la route reliant Mascara à l'autoroute est-ouest, s'étendant sur une longuer globale de 43 km, a pris dernièrement un rythme croissant, selon M. Nekkache, notamment au niveau de la première section allant de l'autoroute à la commune de Hacine sur 25 km.

Le DTP de Mascara a indiqué que les travaux de réalisation des ouvrages d'art seront achevés vers la fin février en cours, alors que cette partie du projet devrait être totalement achevée avant la fin de l'année 2021.

Une tranche de la première partie sur une longueur de huit (8) km, reliant l'autoroute est-ouest et l'entrée de la ville de Sig, est entrée en exploitation et a grandement contribué à l'amélioration de la circulation routière entre la wilaya de Mascara et les wilayas du nord-ouest du pays, a-t-on rappelé, soulignant qu'elle constitue une voie d'évitement de la ville de Sig qui connaissait, auparavant, de grands encombrements.

La route reliant la ville de Mascara à l'autoroute est-ouest est scindée en deux (2) tronçons, dont les travaux ont été confiés à deux (2) groupements d'entreprises des travaux publics constitués d'entreprises algériennes et étrangères, selon la même source, qui a fait savoir qu'une enveloppe budgétaire de 37 milliards DA a été allouée à ce projet qui comprend 31 ouvrages d'art dont neuf (9) grands ouvrages, un (1) pont géant d'une longueur de 1.910 mètres situé entre les communes d'El Keurt et Hacine et quatre (4) échangeurs dans les communes d'El Keurt, de Hacine et de Sig.