Afrique: Le Covid-19 a fait au moins 2.419.730 décès dans le monde

Geneve — La pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) a fait au moins 2.419.730 décès dans le monde depuis l'apparition de la maladie en décembre 2019, selon un nouveau bilan établi à partir de sources officielles mercredi.

Plus de 109.464.770 cas d'infection ont été diagnostiqués depuis le début de l'épidémie, dont au moins 67.145.900 personnes sont aujourd'hui considérées comme guéries.

Sur la journée de mardi, 10.983 nouveaux décès et 369.780 nouveaux cas ont été recensés dans le monde.

Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont les Etats-Unis avec 1.400 nouveaux morts, le Mexique (1.329) et le Brésil (1.167).

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 488.081 décès pour 27.756.627 cas recensés, selon le comptage de l'université Johns Hopkins.

Parmi les pays les plus durement touchés, la Belgique est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 188 décès pour 100.000 habitants, suivie par la Slovénie (181), le Royaume-Uni (174), la République tchèque (174) et l'Italie (156).

L'Europe totalisait mercredi à 11H00 GMT 813.293 décès pour 35.853.238 cas, l'Amérique latine et les Caraïbes 645.812 décès (20.308.244 cas), les Etats-Unis et le Canada 509.440 décès (28.586.134 cas), l'Asie 249.467 décès (15.756.115 cas), le Moyen-Orient 101.356 décès (5.155.751 cas), l'Afrique 99.415 décès (3.773.369 cas), et l'Océanie 947 décès (31.925 cas).

Depuis le début de la pandémie, le nombre de tests réalisés a fortement augmenté et les techniques de dépistage et de traçage se sont améliorées, entraînant une hausse des contaminations déclarées.

Le nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du total réel de contaminations, une part importante des cas les moins graves ou asymptomatiques restant toujours non détectée.