Algérie: Tindouf - Remise d'aides humanitaires aux défavorisées et les réfugiés sahraouis

Tindouf — Pas moins de 500 colis d'aides humanitaires ont été remis mercredi à Tindouf aux orphelins et aux veuves de la wilaya de Tindouf et des familles des camps de refugiés sahraouis dans le cadre du programme "Un hiver chaud" initié par des associations caritatives nationales et de la wilaya de Tindouf.

Cette action est le fruit des efforts, outre de l'association Kawafil El-Kheir de Tindouf, des associations caritatives de Blida et Ain-Taya (Alger) et l'association nationale Issâa Lil-Kheir.

Selon le responsable de cette caravane, 250 colis de ces aides sont consacrés aux familles défavorisées des camps des refugiés sahraouis et autant d'autres aux veuves et orphelins de la wilaya de Tindouf, en plus de 3.000 plants d'arbres fruitiers mis à la disposition de la wilaya de Tindouf.

Cette action est la 6ème du genre menée en direction des orphelins et veuves de la wilaya de Tindouf, à l'initiative d'associations des wilayas de Constantine, Tissemsilt, M'sila, Tizi-Ouzou, Djanet (Illizi) et Tindouf.