Algérie: Finances - Les entreprises portugaises appelées à réaliser davantage de projets au pays

Alger — Le ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, a appelé mercredi à Alger les entreprises portugaises à réaliser davantage de projets communs avec les entreprises algériennes dans des secteurs productifs en vue de contribuer à la diversification de l'économie nationale.

Selon un communiqué du ministère, M. Benabderrahmane a lancé cet appel lors d'une audience avec l'ambassadeur de la République du Portugal en Algérie, Luis De Albuquerque Veloso, avec lequel il a évoqué les différents aspects de la coopération économique bilatérale ainsi que les voies et moyens de son renforcement

Lors de cette entrevue qui s'est déroulée au siège du ministère, le ministre des Finances a exprimé le souhait de voir davantage de projets communs entre les entreprises des deux pays et l'orientation de ces partenariats vers des secteurs productifs contribuant ainsi à la diversification de l'économie algérienne, ajoute la même source.

Il a assuré également que les entreprises portugaises trouveront sur le marché algérien, grâce aux facilités en cours de mise en place, les conditions nécessaires au développement de leurs activités.

De son côté, le diplomate portugais a fait part, à cet égard, de souhaits émanant des entreprises portugaises relatifs à des améliorations des conditions d'installation et de développement de leurs activités en Algérie.

Les deux parties ont souligné à l'occasion le potentiel important qui reste à exploiter en matière de coopération économique, notamment dans le domaine de l'investissement et du partenariat, et qui serait à même de porter cette relation à des niveaux plus élevés.

De même, les deux parties ont abordé les mesures prises récemment par les autorités algériennes, notamment dans le cadre de la loi des finances 2021, pour l'amélioration du climat des affaires en Algérie et le renforcement de la compétitivité de son économie.

Cette entrevue a constitué, par ailleurs, une opportunité pour évoquer la situation sanitaire prévalant dans les deux pays et les mesures prises de part et d'autres pour atténuer les effets économiques et sociales de la pandémie du Covid-19, ajoute le communiqué.