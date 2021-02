Angola: Le Président angolais réaffirme l'engagement de l'exécutif en faveur de l'économie de marché

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a réitéré ce mercredi l'engagement de l'exécutif angolais à instaurer et consolider dans le pays une société qui respecte la primauté du droit et la construction d'une économie de marché.

João Lourenço s'exprimait mercredi, depuis le Palais présidentiel, à Luanda, en tant qu'invité spécial à la cérémonie d'ouverture de la 44e session du Conseil des gouverneurs du Fonds international de développement agricole (FIDA), une organisation dont le siège est à Rome, Italie.

Il a déclaré que le gouvernement angolais avait l'intention de diversifier efficacement l'économie nationale et de changer, en termes définitifs, la structure économique du pays, qui dépend fortement des ressources du secteur pétrolier.

Il a ajouté que l'exécutif angolais avait pris des mesures pour lutter contre des pratiques qui ne sont ni saines ni recommandables pour la gestion de la vie publique dans le pays et qui, en raison de leur répétition, devenaient une menace sérieuse pour le prestige du pays.

D'un point de vue économique, a souligné le Président João Lourenço, l'Angola a lancé plusieurs initiatives visant à améliorer l'environnement des affaires, pour attirer de plus en plus d'investissements directs privés, nationaux et étrangers.

Selon le Chef de l'État, l'Angola doit relancer la croissance du secteur non pétrolier de son économie, car c'est celui qui crée le plus d'emplois, rendant le pays plus apte à contribuer à l'augmentation des revenus et au bien-être de ses citoyens.

Le Président de la République a souligné que le gouvernement angolais accordait une attention particulière à l'agriculture, à l'agro-industrie, à la pêche, aux industries extractives et manufacturières, à la construction, au tourisme et à d'autres secteurs à forte intensité de main-d'œuvre.

João Lourenço a précisé que gouvernement angolais faisait un gros effort pour revitaliser et développer l'agriculture en Angola, afin que le pays puisse être moins dépendant de l'importation de produits alimentaires.

Il a évoqué les résultats des mesures prises et a souligné que "bien que l'Angola ait eu une croissance négative globale en 2020, le secteur agricole avait, cette année-là, une croissance positive d'environ 5 pour cent.

Dans son discours, l'homme d'État angolais a déclaré que les importations de produits alimentaires avaient diminué de 24 pour cent l'année dernière, signe que la production nationale commençait à gagner de l'espace et à remplacer les produits précédemment importés. (à suivre)

