Togo: Gilbert Houngbo reconduit à la présidence du FIDA

Le Togolais Gilbert Houngbo a été reconduit mercredi pour un second mandat de 4 ans à la tête du FIDA (Fonds international de développement agricole).

L'ancien Premier ministre togolais s'est engagé à poursuivre les réformes engagées en dépit des contraintes liées à la pandémie.

Son bilan à la tête de l'organisation onusienne est unanimement salué.

Depuis le 1er avril 2017, Gilbert Houngbo est le sixième Président du Fonds international de développement agricole (FIDA).

Avec un programme encore plus ambitieux au cœur de ce deuxième mandat, et une attention particulière aux solutions technologiques, aux modèles de financement innovants et à de nouveaux partenariats avec le secteur privé, le FIDA continuera à lutter contre la faim et la pauvreté et à s'attaquer aux effets dévastateurs des changements climatiques, du chômage des jeunes ainsi que, plus récemment, ceux de la COVID-19, en menant sur le terrain une action qui ne laisse personne de côté.

M. Houngbo est né et a grandi au Togo, en milieu rural. Il a travaillé pendant plus de 30 ans afin d'améliorer la vie de quelques-unes des populations les plus vulnérables du monde. Il possède une vaste expérience de la sphère politique, du développement international, de la diplomatie et de la gestion financière.