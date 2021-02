Grâce à un but de Sunday Jang, son deuxième de la compétition, le Cameroun domine l'Ouganda en second match de la phase des poules du groupe A de la CAN U20.

Vainqueur chacun de leur premier match du tournoi, le Cameroun et l'Ouganda s'affrontaient cet après-midi. Ce sont les lionceaux qui, grâce à un but de la tête de Junior Sunday comme au match d'ouverture vont l'emporter 1-0 pour prendre seul la tête du groupe. Le Cameroun est le premier pays qualifié pour les quarts de finale de la CAN U20.