Angola: La police forme de nouveaux cadres

Matala (Angola) — Quatre cents éléments, récemment démobilisés des Forces armées angolaises (FAA), ont commencé à s'entraîner lundi, au Centre d'instruction militaire, dans la municipalité de Matala (Huíla), une formation pour intégrer la corporation dans la province.

Pendant trois mois, ces anciens militaires étudieront des sujets tels que la technique et la tactique de patrouille, la réglementation et l'inspection routière, les notions de droit, les techniques d'enquête sur les infractions pénales, le maintien de l'ordre public et l'instruction policière.

S'exprimant à l'ouverture de l'événement, le deuxième commandant de la police nationale à Huíla, le sous-commissaire Florenço Ningui, a rappelé que, pour remplir sa mission, la corporation a besoin d'hommes préparés.

La police nationale à Huíla emploie 3 200 effectifs, ayant encore besoin d'environ 16 000 agents, pour offrir un meilleur service au public.

La province a une population estimée à plus de trois millions d'habitants, ce qui représente un ratio d'un agent pour 1.666 habitants.

