Afrique: Afrobasket - Match amical - Madagascar s'incline devant l'Égypte

L'équipe A malgache a joué un match amical contre la sélection égyptienne ce mardi soir. Cette dernière s'est offerte la victoire à dix paniers d'écart.

J-1. Le coup d'envoi de la deuxième fenêtre qualificative à l'Afrobasket 2021 a été lancé hier à Monastir en Tunisie. Madagascar jouera son premier match demain à 16h heure tunisienne, soit à 18h heure malgache, contre l'équipe tunisienne.

L'équipe malgache désormais baptisée Ankoay après l'adoption à l'unanimité du comité exécutif de la fédération, de la proposition de ses membres actuels, a joué mardi soir au gymnase de Mzali à Monastir son premier et unique match amical de préparation contre l'Égypte. Le Team Ankoay s'est plié sur le score 70 à 90 (14/28 16/16 22/24 18/22) devant les Pharaons. Ces derniers ont dominé le premier quart-temps et ont pris le large, 28 à 14 à la fin de cette période.

L'Égypte a joué son deuxième match amical et a fait le pressing tout terrain depuis l'entame du match. Les joueurs ont vécu un départ de match difficile. C'était d'ailleurs leur premier match ensemble avec les trois expatriés que viennent d'appeler les techniciens. «Ils ont raté leur entrée dans des cinq premières minutes. Nombreuses pertes de balle ont été constatées, vingt et une en tout alors que leurs adversaires ont assuré la conservation de balle. De plus, on est encore en train de tester l'efficacité de Sitraka qui occupe le poste 3 avec son club alors qu'il devrait assurer l'intérieur avec nous. Nous poursuivons toujours le dernier réglage », souligne le coach Tojo Hery Rasamoelina.

Dernier réglage

«Je constate au fur et à mesure la maturité de nos joueurs. Ils sont devenus de plus en plus stables. J'ai testé lors de ce match amical l'efficacité et le système de jeu en attaque et en défense, en essayant du jeu en zone, individuel et aussi le pressing », confie l'entraîneur national. Les locaux ont également souffert du froid qui a rendu l'échauffement difficile. Le Team Ankoay a consacré sa dernière journée de préparation d'hier au visionnage de vidéo dans la matinée et dernière mise au point des détails à améliorer l'après-midi.

Les groupes A, D et E évoluent en Tunisie du 17 au 21 février tandis que les poules B et C du 19 au 21 février à Yaoundé Cameroun. Tous les matches comptant pour cette dernière étape décisive se dérouleront à huis clos. Lors de la deuxième fenêtre à la fin novembre à Kigali, Madagascar avait encaissé trois défaites en autant de rencontres face à la Tunisie (89-52), la République Centrafrique (79-95) et la RD Congo (82-64). La Grande Île est ainsi condamnée à arracher au moins deux victoires en matches de groupe pour obtenir le ticket pour la phase finale.