Congo-Kinshasa: Linafoot - La phase retour démarre mercredi sans bouclage de la phase aller !

Le calendrier de 15 dernières journées de la 26ème édition du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot), est déjà disponible. La phase retour démarre ce mercredi 17 février avec quatre matches au programme, alors que la phase aller n'est pas encore finie.

Trois matches restants pourtant très importants pour la consécration du champion de la mi- saison, sont toujours en souffrance. Démarrer la phase retour sans terminer avec la phase aller, c'est une très mauvaise manière de procéder de la part de l'organisateur qui ne permettra plus à l'opinion de conclure qui de Sanga Balende, de TP Mazembe et de l'AS V.Club a été sacré champion de la mi- saison.

En une bonne organisation et de manière logique, les dirigeants de la Linafoot devaient d'abord programmer les trois matches restants, à savoir : Sanga Balende - Mazembe, Maniema Union - V.Club et DCMP-JSK, marquer ainsi officiellement la fin de la manche aller, et ensuite poursuivre avec la phase retour.

Si le match Dcmp - JSK est sans impact, ce n'est pas le cas avec les matches Sanga Balende - Mazembe et Maniema Union - V.Club qui sont très attendus par les amoureux du championnat congolais, préoccupés de noter que c'est telle équipe qui a été champion de la mi- saison.

Tenez, la première place disputée au début du championnat par le FC Renaissance du Congo et Maniema Union, a été recoupée à un certain moment par V.Club, avant que Mazembe ne vienne prendre les commandes. Le 15 janvier, juste avant le Chan, la course deviendra très intéressante avec la montée vertigineuse de Sanga Balende qui, du coup, prendra la première place après avoir infligé un score net de 2-0 à Saint Eloi Lupopo, dans sa chapelle de Kashala Bonzola à Mbuji-Mayi, en match en retard de la 12ème journée. Une belle victoire qui a permis aux Anges et Saints de Mbuji-Mayi de monter à la première place avec 33 points en 14 matches joués. Ils sont donc passés devant les Corbeaux du Tout-Puissant Mazembe et les Moscovites de V.Club respectivement, 2ème et 3ème avec le même nombre de points et le même nombre de matches joués (32 points pour 14 matches joués). Un classement qui faisait déjà rêver à l'opinion l'enjeu et l'engagement du dernier match de chacune de ces trois équipes. Lupopo quatrième au classement avec 29 points en 15 matches plein, n'a plus rien à gagner dans cette mi-saison, ni moins encore le Daring Club Motema Pembe, 7ème avec ses 20 points pour 14 matches joués.

Dommage que la LINAFOOT n'ait pas tenu compte des enjeux de ces matches : Sanga Balende - Mazembe et Maniema Union - V.Club, qui après déjà le lancement de la manche retour, n'aura plus d'impact.

Quatre matches au démarrage...

La phase retour démarre donc avec quatre matches au programme. Le tout premier se jouera au stade de l'Unité, à Goma, entre l'AS Dauphin Noir et l'AS Maniema Union. Puis, il y aura Lubumbashi Sport contre Mazembe, au stade Frédéric Kibasa Maliba, et Sanga Balende - RCK à Mbuji-Mayi.

Le Tout dernier se jouera à Kinshasa entre V.Club et JSK, au stade des Martyrs.

Le FC Saint Eloi Lupopo fera son entrée vendredi 18 février, contre la Jeunesse Sportive Groupe Bazano, pendant que le même jour à Kinshasa, AC Rangers recevra CS Don Bosco. Un match qui pourrait être reporté d'autant plus que Don Bosco traîne encore à Lubumbashi. Congo Airways, le transporteur des équipes aurait demandé à Don Bosco d'attendre encore un peu.

RCK affrontera avec son nouvel entraîneur

Le Racing Club de Kinshasa (RCK), affrontera Sa Majesté Sanga Balende avec son nouvel entraîneur, Coco Zico Kiadivila, qui a officiellement remplacé lundi, le partant Raoul Mutufwila. Zico Kiadivila, dans sa première apparition, s'est engagé pour une mission précise de replacer l'équipe au classement : « j'ai parlé avec le président. On a eu un contrat d'objectif pour replacer l'équipe. Qu'elle se repositionne au classement par rapport à sa qualité. On va mettre le sérieux dans le travail et organiser tout ce qui est technique, tactique, physique et mental ».

En ce début de la phase aller, RCK occupe la 12ème place avec 16 points en 15 matches joués.