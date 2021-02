Mali: Champions League - Moussa Marega et le FC Porto dominent la Juventus (2 - 1)

Ce mercredi 17 février 2021, le FC Porto recevait la Juventus de Turin dans le cadre des 8e de finale de la C1. Et, le malien du FC Porto, Moussa Marega, a inscrit un but et contribué à la victoire de son équipe 2 buts à 1.

C'est un FC Porto conquérant qui s'est imposé sur le score de 2 buts à 1 ce mercredi 17 février face à la Juventus de Cristiano Ronaldo. Et, le buteur malien, Moussa Marega, a tiré son épingle du jeu, en inscrivant un magnifique but.

En effet c'est un début match parfait qu'a réalisé l'équipe portugaise de Porto avec ce but rapide, de l'attaquant Medhi Taremi, qui va contrer le dégagement de Szczesny, et inscrire le 1er but de la partie. La Juventus de Turin, peu inspirée va buter sur l'excellent défenseur congolais de Porto, Chancel Mbemba.

Les hommes de Sergio Conceiao, entraineur de Porto, vont rentrer à la mi-temps avec ce net avantage. Au retour des vestiaires, comme à la première mi-temps ils vont encore mettre la pression sur cette défense de la Juv, qui va céder, impuissant face à la technique et la lucidité de l'attaquant malien.

À la 46e minute donc, le malien va recevoir une passe dans la surface de réparation adverse de son coéquipier Wilson Manafa, il va contrôler avec son pied gauche et marquer avec ce même pied, un superbe but. Il sera remplacé à la 66e minute, et assistera du banc à la réduction du score de la Juventus, par l'italien, Chiesa.

Au final, Porto s'impose 2 - 1 et devra batailler au match retour pour se qualifier pour les quarts de finale.