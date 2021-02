Burkina Faso: Bolloré Transport & Logistics - Une expertise dans la coordination d'opérations logistiques sur le continent africain

Bolloré Transport & Logistics est présente au Burkina Faso dans le transport et la logistique. L'entreprise emploie aujourd'hui plus de 400 collaborateurs burkinabè et génère plus de 350 emplois indirects à travers notamment ses agences à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso.

Grâce à la synergie de ses équipes opérationnelles en Afrique, Bolloré Transport & Logistics a réalisé avec succès, entre octobre et décembre 2020, le transport de trois cylindres de 75 tonnes chacun, de 12 piliers et d'un conteneur de 20 pieds entre l'Angola, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso.

Ces équipements, destinés à accroître les capacités de production des unités industrielles de BRAKINA, permettront à cette brasserie, filiale du groupe Castel, de poursuivre son développement et de consolider son leadership sur son marché.

Pour réussir cette opération, Bolloré Transport & Logistics a conçu des solutions logistiques multimodales innovantes et adaptées afin d'acheminer les colis en toute sécurité au départ du port de Luanda en Angola vers le Burkina Faso.

« Bolloré Transport & Logistics réaffirme son engagement aux côtés de l'Afrique à travers la mise en œuvre et le déploiement de solutions logistiques pour accompagner les projets complexes partout sur le continent en vue de son développement. Notre succès s'appuie sur le savoir-faire de nos équipes locales et les solutions logistiques adaptées au besoin de nos clients », a déclaré le Directeur général Pays de Bolloré Transport et Logistics au Burkina Faso Seydou Diakité.

À travers cette opération, Bolloré Transport & Logistics démontre son expertise dans la coordination d'opérations logistiques par ses équipes opérant sur le continent africain, grâce à leur maîtrise de l'environnement et les solutions multimodales que propose cet opérateur logistique de référence.

Elle développe des partenariats avec des établissements d'enseignement supérieur, à l'instar de l'Institut africain de Management (IAM), l'Institut burkinabé des Arts et Métiers (IBAM), le Centre de promotion de l'apprentissage des Métiers (CPAM), le Centre de Formation professionnelle Emplois et Métiers (CFPEM).

Bolloré Transport et Logistics Faso mène également des actions de solidarité au bénéfice des populations en partenariat avec des ONG, notamment l'aide à la scolarisation et à la réinsertion sociale des jeunes et la sensibilisation à la préservation de l'environnement.