Cote d'Ivoire: Défense et sécurité - La gendarmerie va récompenser ses meilleurs éléments de 2020

La gendarmerie nationale prône le mérite. En tout cas, ses éléments qui se sont illustrés de fort belle manière au cours de l'année écoulée seront distingués, a indiqué son commandant supérieur, le général de corps d'armée Touré Apalo, à la faveur d'un séminaire de quatre jours qui a débuté le 16 février à Jacqueville. Dans son intervention, il a précisé qu'il s'agit de « ceux qui ont été fidèles et loyaux » vis-à-vis de la République.

Au cours de cette rencontre qui prendra fin le 19 février, les gendarmes auront à se pencher sur le « Bilan 2020 et le plan d'action 2021».

Aux participants, le Gal Apalo a demandé d'aller plus loin en analysant dans le détail les actions menées dans les différentes régions. Question de détecter les meilleurs éléments. « Avec objectivité, il faut examiner les actions région par région pour faire la différence entre ceux qui ont été bons et ceux qui ont été particulièrement bons. Le séminaire doit permettre de récompenser ceux qui ont aidé à maintenir le climat de paix et à hisser haut l'image de la gendarmerie », a-t-il recommandé.

Il a également encouragé et félicité ses hommes pour les actions menées en 2020, année au cours de laquelle a eu lieu l'élection présidentielle. « C'était une année difficile. Mais vous avez su faire preuve de professionnalisme », s'est-il réjoui. Il leur a demandé aussi d'assumer leurs responsabilités, en sachant qu'ils sont des agents dont la mission est de servir de façon loyale la République. « Nous devons faire notre introspection pour voir ce qui a été positif et ce qui ne l'a pas été. Et à partir de là, tirer les conclusions de nos actions en 2020 », a-t-il affirmé.

Il s'agit, a-t-il souligné, de mettre tout en œuvre pour que le gendarme soit toujours exemplaire et se mette au diapason des attentes de la population, et que la confiance soit au beau fixe, aussi bien avec les autorités ivoiriennes que les civils et de renforcer la cohésion et la fraternité d'armes entre gendarmes.

Le général Apalo Touré a, par ailleurs, mis à profit, cette rencontre pour rendre un vibrant hommage au Président de la République, chef suprême des armées « qui ne ménage aucun effort pour permettre aux Forces de défense et de sécurité d'avoir les moyens d'accomplir leur mission ». Il a salué aussi « les actions efficaces » du Premier ministre qui « éclairent et guident la gendarmerie nationale au quotidien ».

Le général de brigade Abé Séka Arsène est le président du comité d'organisation de ce séminaire. A ce titre, il a indiqué qu'à la fin du séminaire, « il s'agira de produire une matrice d'action exécutoire au cours de l'année ». La méthodologie adoptée consiste en des travaux en commissions, assorties de restitutions en plénière.

La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités administratives locales et des représentants de la police nationale.