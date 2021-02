Cote d'Ivoire: Bureau de HEC Paris en Afrique de l'Ouest et Centrale - Le programme 2021 du Master en "Management d'une Unité Stratégique" lancé

Le Bureau de la Représentation de HEC Paris en Afrique de l'Ouest et Centrale à Abidjan a procédé au lancement de la Promotion 2021 de Master en "Management d'une Unité Stratégique". C'était ce mercredi 17 février 2021, dans ses locaux, au Plateau, en présence d'une trentaine de personnalités nationalités diverses (ivoirienne, sénégalaise, malienne...) qui se sont inscrites pour la formation.

Situant le sens de ce programme, le Directeur général de ce Bureau basé en Côte d'Ivoire, Alexis John Ahyee, a expliqué d'entrée que c'est un Master destiné aux dirigeants de toute nationalité qui souhaitent renforcer leurs compétences en matière de management.

« Ce programme est prévu en présentiel. Mais depuis deux semaines, il y a des dispositions de l'Union européenne (Ue) qui ont une fermeture des frontières en raison de la Covid-19. Donc impossible pour les professeurs de se déplacer. C'est une situation conjoncturelle. Elle dure depuis l'année dernière. Nous nous y sommes adaptés », a ajouté M. Alexis Ahyee.

Il a également expliqué le processus sélection des candidats qui, dit-il, est adapté aux dirigeants. Ceux-ci expriment leur demande à partir d'une plateforme. Ils soumettent leurs candidatures à travers un certain nombre de procédures. Ensuite ils devront faire face à un comité de sélection qui valide ou pas leur admission. Et de préciser : « Tous les dirigeants ne sont pas admis à ce programme. Mais non plus il n'y a de quota ».

De nombreux participants ont tous exprimé leur satisfécit quant à cette formation qui leur permettra d'améliorer leurs connaissances. C'est le cas de Traoré Salif dit A'Salfo, leader du groupe Magic System : « Nous avons besoin d'approfondir nos connaissances. Nous avons acquis nos expériences sur le terrain. Mais il faut avoir des outils nécessaires pour avancer dans sa stratégie de fonctionnement ». Et d'ajouter : « Dans chaque secteur, il y a des spécificités. Nous qui sommes dans le monde de la musique et de l'évènementiel, nous apprenons beaucoup de choses. Ce matin, nous avons reçu un cours de marketing. Nous espérons, dans les jours à venir, apprendre beaucoup plus ».

Marina Amondji, directrice d'agence à la Caisse nationale de prévoyance sociale (Cnps), une autre participante, ne dit pas le contraire. Pour elle, le marché est en train de changer. Il faut pouvoir s'y adapter. Le Master lui permettra de découvrir une approche marketing nouvelle.

Ce programme lancé ce mercredi, selon le directeur général Alexis Ahyee, durera quatorze (14) mois. Il est constitué de 3 Certificats Exécutives qui se dérouleront en 3 mois chacun. A l'issue de la formation, les étudiants devront produire un mémoire de fin de cycle qu'ils devront ensuite soutenir pour obtenir leur diplôme.