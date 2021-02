Cote d'Ivoire: ISTC Polytechnique-Ouohi Jecica - "Pourquoi un forum des étudiants en journalisme"

En prélude à la 9 ème édition du forum des étudiants en journalisme de l'Institut des sciences et techniques de la communication (Istc) prévue pour le lundi 22 février 2021, dans les locaux de l'établissement à Abidjan-Cocody, Ouohi Jecica, étudiante en journalisme dans ladite école et président du comité d'organisation s'est confié à L'intelligent d'Abidjan , le mercredi 17 février 2021.

Elle a laissé entendre que le forum du forum des étudiants en journalisme de l'Istc ( Feli) qui a pour thème « le désordre de l'information et les nouveaux enjeux de l'éducation aux médias et à l'information » est une plateforme de rencontre et de partage d'expérience entre les professionnels du métier et les étudiants en journalisme. À l'en croire, l'objectif nourri par le Feji pour cette année , est de créer une plateforme d'échanges entre étudiants et professionnels pour consolider les connaissances des étudiants et favoriser l'esprit d'entrepreneuriat. « Autrement dit, cette rencontre professionnelle n'a pas uniquement pour intérêt de mobiliser des aspirants-journalistes, mais également des invités et de visiteurs qui manifestent aussi bien une attirance naturelle pour le métier de journaliste.

L'innovation du forum pour cette édition 2021 , c'est le master class.«C'est le seul attribut qui manquait au forum des étudiants en journalisme de l'Istc et nous souhaitons en faire une plus-value cette année. En nous penchant sur des notions en vogue, entre autres "Fact-Checking" , "datajournalisme" encore "webdocs" nous insistons sur le fait que le journalisme est un métier en constante évolution , à l'instar de tout autre d'ailleurs.», a fait savoir la présidente du comité d'organisation .

Pourquoi le choix du thème

Énonçant les raisons qui ont motivé la le choix du thème de la 9 ème édition du Feji, ( « Le désordre de l'information et les nouveaux enjeux de l'éducation aux médias et à l'information »), Ouohi Jecica a indiqué que le fait que l'éducation aux médias est une thématique qui vise à libéraliser l'éducation du monde médiatique depuis les classes primaires et secondaires.