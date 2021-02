Afrique: La Mauritanie bat le Mozambique et se relance

On attendait ce match de la 2e journée entre la Mauritanie pays hôte de la compétition et le Mozambique qui ont raté leur entrée en matière en perdant devant respectivement le Cameroun (0-1) et l'Ouganda (0-2).

Et le pays hôte a répondu présent ce mercredi en remportant le match par 2-0, ce qui lui permet de se relancer en se mettant à égalité parfaite (3 points +1) avec l'Ouganda, battu plus tôt dans la journée par le Cameroun 0-1.

Dès le coup d'envoi, la Mauritanie a jeté toutes ses forces dans la bataille et c'est son meneur de jeu, Oumar Mbareck d'un coup franc qui marque le premier but de la rencontre à la 19e minute.

Refusant de desserrer l'étau face à une équipe de Mozambique à la peine, l'équipe mauritanienne double la mise 10 minutes plus tard.

Buteur sur coup franc, Mbarek se jette sur un ballon cafouillé par la défense mozambicaine, il arrive à le passer à son attaquant de pointe, Abderahmane Chighaly.

Ce dernier rate sa reprise qui se transforme en une passe décisive pour Silly Sangharé qui reprend pour le but du 2-0.

La Mauritanie peut souffler et voir venir.

En deuxième période, le Mozambique tente de jouer le tout pour le tout en pilonnant l'arrière garde mauritanienne.

Mais sans grande précision à la grande joie de la défense mauritanienne qui, comme les plantes à épineux qui forment une grande partie de sa végétation, plie mais ne rompt pas.

En se pliant, elle prépare les contre-attaques qui auraient pu donner un avantage plus conséquent mais ni Chighlay qui échoue sur le gardien de but mozambicain ni Mbarek qui tire au-dessus, n'arrivent à alourdir l'addition.

Ces occasions ratées sont sans conséquence parce que le Mozambique à l'image de cette reprise manquée de la tête de Cleyd P. dans les arrêts de jeu (90+1), a manqué de précision ou a permis au gardien mauritanien à de rares occasions.

Quant à la Mauritanie avec ce succès, elle monte à la deuxième place du groupe A à égalité parfaite avec l'Ouganda (3 points +1) son adversaire lors de la 3e et dernière journée de la poule A.

Pour se qualifier au second tour de l'édition 2021 de la CAN U20, il faut être parmi les deux premiers de sa poule ou être faire des deux meilleurs troisièmes des trois poules.

Réactions

Demba Yatera, Homme du match :

"Je suis vraiment heureux d'être nommé homme du match mais je tiens à féliciter toute l'équipe. J'ai peut-être été élu mais aujourd'hui c'est le résultat du travail de toute l'équipe. Je suis heureux que nous ayons gagné aujourd'hui. Nous avons perdu contre le Cameroun mais nous nous sommes assurés de rebondir et de gagner aujourd'hui. C'est un grand pas pour nous dans la compétition".

Mauril Njoya, entraîneur de la Mauritanie :

"Je tiens à féliciter tous mes joueurs pour cette victoire et aussi le Mozambique car ils ont fait un bon match. Nous avions promis de donner tout ce que nous pouvons pour gagner le match et c'est arrivé aujourd'hui. La différence par rapport au premier match contre le Cameroun n'était que dans quelques détails et je pense que nous avons montré que nous avons des jeunes talents dans notre équipe dont nous pouvons être fiers. Nous sommes heureux de la victoire mais le travail n'est pas encore fait, nous avons encore un match à jouer pour assurer la qualification".

Dario Monteria, entraîneur du Mozambique :

"Nous n'avons pas très bien commencé contre l'Ouganda, mais aujourd'hui je suis fier de mes joueurs. Nous avons commis deux erreurs, que la Mauritanie a utilisées pour marquer ses buts. Je suis fier de ce que mes joueurs ont fait. Ils ont montré qu'ils pouvaient jouer à ce niveau, je ne suis pas content du résultat mais je suis content du contenu de la rencontre".