Cote d'Ivoire: Adéquation formation-emploi - Des étudiants du groupe écoles d'Abidjan formés sur la vie en entreprise pour une meilleure insertion

« Insertion professionnelle en entreprises, comment s'y prendre ? ». Tel est le thème de la conférence organisée par l'union générale des grandes entreprises industrielles de Côte d'Ivoire (ugeci) en collaboration avec la chambre européenne (eurocham) et avec l'appui financier de l'union européenne (ue).

La conférence s'est tenue dans les locaux de groupe écoles d'Abidjan (gea), sis au deux-plateaux Vallon, le mercredi 17 février 2021. Ce, en présence du personnel administratif, enseignants et d'étudiants et des partenaires au projet S'Investir Ensemble. Ledit projet qui est financé par l'Union européenne, qui vise à rapprocher les jeunes de l'emploi et les entreprises du milieu universitaire afin d'améliorer l'adéquation formation-emploi en Côte d'Ivoire.

L'objectif de la conférence selon Tia Veh juriste señior à l'ugeci, est de contribuer à la réflexion et à la mise en œuvre des réformes gouvernementales visant à l'amélioration de la qualification technique et professionnelle et de l'employabilité des étudiants diplômés.

Elle vise également à dispenser un coaching. Notamment, le savoir-faire et le savoir-être en entreprise. Privilégier le dialogue et établir le pont entre les structures formatrices et les entreprises.

Revenant sur le thème Marie-France Durandière directrice du programme Rea (RH excellence Afrique) et Koffi Sandra directrice des ressources humaines à Uniwax, ont instruit les étudiants sur les principes et les conduites avant et pendant leurs passages en entreprise.

Selon les conférencières, seuls la persévérance, la détermination et le travail bienfait sont les notions appropriées qui peuvent faire évoluer un individu dans sa vie professionnelle.

Il faut le rappeler, l'ugeci est une association professionnelle composée de 28 grandes entreprises et groupes d'entreprises industrielles. Sa mission est de participer et contribuer au développement économique et industriel de la Côte d'Ivoire.