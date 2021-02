Cote d'Ivoire: Recrudescence des cas de Covid-19 - Des organisations de la société civile se remobilisent !

A l'occasion de la présentation le 9 février, à l'hôtel Tiama au Plateau, du livre blanc de la société civile contenant les différentes actions qu'elle a menées dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 en Côte d'Ivoire, des organisations de la société civile ivoirienne ont invité les populations ivoiriennes à ne pas baisser la garde face à la pandémie. Le constat fait état d'un certain relâchement des uns et des autres, alors que le virus continue de circuler.

« Nous devons tous retrousser nos manches car la maladie est encore présente et elle continue de sévir. Les mesures barrières doivent continuer à être respectées scrupuleusement partout en Côte d'Ivoire et par tout le monde. Nous continuerons nos actions de sensibilisation et communication envers les populations », a déclaré Mahamadou Kouma, coordonnateur national de la Convention de la société civile en Côte d'Ivoire (Csci).

Il avait à ses côtés les responsables des deux autres organisations ayant participé à l'élaboration du livre blanc, à savoir la Fédération nationale des organisations de santé en Côte d'Ivoire (Fenosci) et Caritas CI. Ce document, a-t-il précisé, résume les actions de près de 170 organisations de la société civile dans la lutte contre la pandémie.

« Il en ressort que 81% des associations enquêtées ont mené des actions de prévention contre la Covid-19. Parmi celles-ci, 96% ont mené des actions d'informations et de sensibilisation aux gestes barrières. 54% d'entre elles ont distribué des gels hydro-alcooliques et 33% ont distribué des vivres », a précisé Mahamadou Kouma.

Profitant de l'occasion pour féliciter le gouvernement pour l'appui aux organisations, Solange Koné, présidente de la Fenosci, a souhaité que les autorités accentuent, de leur côté, la sensibilisation afin que leur message, en tant que société civile, puisse porter.

La réalisation de ce livre s'inscrit dans le cadre du projet Liane 2 (Leadership et initiative des acteurs non étatiques Ndlr), financé par le Fonds européen de développement (Fed) et qui a plusieurs objectifs déclinés par le coordonnateur de la Cellule de coordination de la coopération Côte d'Ivoire-Union européenne (Ccc CI-UE), Bamba Semon.

Il vise à améliorer le cadre juridique et institutionnel qui régit le fonctionnement des organisations de la société civile en Côte d'Ivoire ; à renforcer le dialogue et la participation de ces organisations aux politiques publiques et également l'efficacité et la crédibilité de la société civile ivoirienne.

En fin février, selon Bamba Semon, 51 contrats de subvention seront signés avec des organisations de la société civile pour un montant de 1,2 milliard de F Cfa.