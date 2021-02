Cote d'Ivoire: Développement industriel - Plus de 50 milliards Fcfa de fonds de garantie aux crédits bancaires mis à la disposition des pme

Cinquante et un (51) milliards de Fcfa est le montant total de garantie aux crédits bancaires qui sont mis à la disposition des Pme et Pmi, pour leur développement. C'est ce qu'a indiqué le président du comité de gestion du Fonds de garantie aux crédits des Pme (Fgpme), Marcelin Zinzou.

Il l'a déclaré le mercredi 17 février 2021, lors d'une séance de travail et d'information avec la Fédération ivoirienne des Petites et moyennes entreprises (Fipme), à son siège au Vallon, dans la commune de Cocody.

Selon lui, le président de la République, Alassane Ouattara pour donner un nouveau souffle aux pme et pmi, a pris un décret en janvier 2020 pour réveiller le Fonds. Il lui a donné à cet effet toutes les ressources nécessaires avec une enveloppe de 51 milliards de Fcfa. Une manière de garantir de manière individuelle les crédits à accorder aux Pme par les banques.

Trois banques publiques sont conventionnées et choisies pour la première phase d'opérationnalisation du Fonds. Il s'agit de Versus Bank, la Banque populaire et la Banque nationale ivoirienne (Bni).

Le président de la Fipme, Dr Joseph Boguifo, a expliqué que ce fonds est une réponse au « problème sensible » de financement des Pme auquel la fédération ne cesse de chercher des résolutions à travers diverses initiatives.

Il s'agit notamment, selon lui de l'institution d'une mutuelle de crédit de financement, de la création d'une société de crédit pour les pme. Ce fonds de garantie dit-il, se présente donc comme un outil essentiel et important pour faciliter l'accès au financement des Pme par les banques.

Le Fgpme a pour ambition de prendre en charge jusqu'à 80% de garantie de crédit des Pme. Grâce aux conventions, les banques ont l'obligation de ne plus demander plus de 50% du montant de financement en garantie, d'accorder un taux de remboursement de 6,5% comparativement au taux moyen de 11% fixé par les banques et celui de 18% appliqué par les micro-finances.

Faut-il rappeler, le fgpme est créé en 1968. Il a été organisé par décret pris en janvier 2020. Il constitue un des instruments les plus importants de stratégie Phénix et de la Loi d'orientation des Pme dont la finalité est l'instauration d'un climat favorable à la création et au développement des Pme en Côte d'ivoire.