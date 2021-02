Cote d'Ivoire: Législatives - Amedé Kouakou instruit Divo sous-préfecture sur l'enjeu du scrutin

Amedé Kouakou, le candidat du Rhdp dans la circonscription de Chiepo, Didoko, Nebo et Ogoudou, communes et sous-préfectures, est sur le terrain. A la tête d'une forte de délégation, il a effectué, hier, une tournée dans les localités de Doumbakro, Okakro, M'Grakro, Labodougou, Gninguedougou, Lehiri Penda, Ziki-Dues, Dibikro, Koffikro, Yobouekro et Cnra. Des villages du canton Ziki, dans la région du Lôh Djiboua. Ici, le représentant des houphouétistes aux législatives du 6 mars a expliqué l'enjeu de sa candidature. « Ce n'est pas le poste de député qui m'intéresse. C'est pour pouvoir vous aider (...) Je suis maire de Divo et vous voyez le changement. Soyez sûrs que je vais me battre pour vous », a-t-il promis.

Amedé Kouakou, dans son argumentation, a demandé aux hommes et femmes sortis massivement pour l'accueillir à chacun de ses passages, de regarder l'intérêt de leurs villages, en faisant le bon choix, celui du développement. Dans cette veine, il a recommandé aux uns et aux autres de mettre de côté les considérations politiques et de se rendre massivement aux urnes, le samedi 6 mars 2021, pour donner plus d'assise au Président de la République afin qu'il puisse satisfaire à leurs besoins et améliorer leurs conditions d'existence.

Gnigou Jules, le porte-parole des populations du village de Doumbaro, au nom de ses " parents", a salué ses actions qui s'étendent à la sous-préfecture. "Tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, vous n'avez pas attendu d'être candidat pour le réaliser. Vous avez fait beaucoup de choses dans la sous-préfecture, bien qu'étant maire de la commune. Si vous voulez être député, c'est pour nous aider dans la sous-préfecture », a-t-il déclaré.