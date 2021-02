Egypte: La numérisation des archives publiques permettra d'obtenir des documents avant même 1960

La numérisation des archives publiques permettra de délivrer, par voie électronique, les actes de naissance et de décès ainsi que les documents relatifs aux terrains agricoles inscrits dans les registres gouvernementaux jusqu'à fin 1960 et les citoyens vivant dans les gouvernorats n'auront plus à se déplacer au Caire pour les obtenir, a indiqué le ministère des Finances dans un communiqué jeudi.

Le projet de numérisation de la Maison des archives publiques -située à quelques encablures de la citadelle de Salah el-Din, premier établissement du genre aux échelons arabe et africain et 2e plus ancien au monde- bénéficie d'un intérêt particulier du ministre des Finances, Mohamed Maait car elle renferme d'innombrables documents officiels, publications gouvernementales et cartes qui retracent, précisément et honnêtement l'histoire de l'Egypte depuis 1805.