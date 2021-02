Egypte: Lancement d'une adjudication mondiale pour la prospection gazière dans 24 régions

Le ministre du Pétrole et des richesses minérales, Tarek el-Molla a annoncé le lancement de la première adjudication mondiale en 2021 pour la prospection pétrolière et gazière dans 24 régions au golfe de Suez, au désert oriental, à l'est et à l'ouest de la Méditerranée.

Cette mesure s'effectue en concomitance avec le coup d'envoi donné au site de l'Egypte pour la prospection et la production "Egypt Upstream Gateway", première plateforme numérique donnant des données géologiques sur les activités du domaine dans le pays et qui s'inscrit dans le cadre du programme d'attrait des investissements.

Ce site, conçu en partenariat entre l'Autorité du pétrole et le groupe franco-américain spécialisé dans les services pétroliers Schlumberger, constitue un tournant dans les efforts déployés pour réaliser la transformation numérique et une démarche importante hissant l'Egypte au niveau mondial dans le secteur de la prospection pétrolière et gazière car il permettra d'y promouvoir efficacement et de manière moderne les opportunités d'investissements.

Le patron de Schlumberger, Olivier Le Peuch a pour sa part expliqué que le site ferait connaître tout le potentiel du secteur pétrolier et aura un impact rapide dans le domaine de la prospection.

Et d'ajouter qu'il constituait un critère essentiel à l'industrie du pétrole et du gaz en Egypte et en améliorera la performance et la compétitivité, à la lumière de la forte concurrence mondiale.

Schlumberger s'honore de son partenariat solide avec le secteur égyptien du pétrole, le site en est d'ailleurs un exemple fort et représente le fruit du processus de développement durable suivi par l'Egypte dans tous les azimuts, a fait savoir M. Le Peuch.