Afrique: Dirigeants d'origine indienne - Une vingtaine de Mauriciens sur la liste des mieux classés au monde

Une vingtaine de Mauriciens figurent sur la liste de 200 dirigeants d'origine indienne ayant gravi les échelons et postes les plus élevés de la fonction publique dans 15 pays à travers le monde.

C'est ce que révèle l'édition en ligne de The Times of India datant du 16 février. Plus de 60 de ces dirigeants occupent des postes ministériels dans plusieurs pays.

Cette liste a été compilée par Indiaspora, une communauté à but non lucratif, basée aux Etats-Unis et qui regroupe les leaders de divers horizons et professions de la diaspora indienne au niveau mondiale. Voici, ci-dessous, les noms de ces leaders Mauriciens répartis en différentes catégories.

- Chef du gouvernement

Pravind Jugnauth, Premier ministre

Prithvirajsing Roopun, Président

- Ministres et diplomates

Darsanand (Deepak) Balgobin, ministre de la Technologie, de l'innovation et de la communication

Soomilduth (Sunil) Bholah, ministre de l'Activité économique, de l'entreprise et des coopératives

Leela Devi Dookhun-Luchoomun, ministre de l'Education

Alan Ganoo, ministre du Transport et du métro léger et ministre des Affaires étrangères, intégration régionale et du commerce internationale

Maneesh Gobin, Attorney General et ministre de l'Agro-industrie et de la sécurité alimentaire

Teeruthraj (Vikram) Hurdoyal, ministre de la Fonction publique

Kalpana Devi Koonjoo-Shah, ministre de l'Egalité du genre et du Bien-être de la famille

Sudheer Maudhoo, ministre de la Pêche et de l'Économie bleue

Renganaden Padayachy, ministre des Finances

Kavydass (Kavy) Ramano, ministre de l'Environnement

Soodesh Satkam Callichurn, ministre du Travail

Mahendranuth Sharma (Bobby) Hurreeram, ministre des Infrastructures nationales

Kailesh Kumar Singh Jagutpal, ministre de la Santé et du bien-être

Avinash Teeluck, ministre des Arts et du patrimoine culturel

Mahen Kumar Seeruttun, ministre des Services financiers et de la bonne gouvernance

- Ambassadeur

Vikash Neethalia, l'ambassadeur de Maurice aux Etats-Unis par intérim

- Chefs juges et autres dirigeants

Asraf Caunhye, Chef juge

Harvesh Seegolam, Gouverneur de la Banque de Maurice