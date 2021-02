Ile Maurice: Leurs deux chiens meurent d'une attaque d'abeilles

Ils sont dépités. Nadisha Gungoo et son compagnon, Christopher Lucain, ne s'attendaient pas à vivre un tel choc, lundi 15 février. Alors qu'ils travaillaient de chez eux, vers 14 heures, une armée d'abeilles a envahi leur cour, tuant leurs chiens au passage. Ce couple a du mal à se faire à l'idée que leurs chiens ne sont plus là pour partager la joie de la naissance imminente de leur bébé... d'autant que cela aurait pu être évité...

Le réveil de ce mardi 16 février a été dur pour Nadisha Gungoo et Christopher Lucain. C'est le premier jour, depuis des années, qu'ils se lèvent sans chiens à la maison. Pas d'Alana qui vient les sortir du lit ou du fidèle Léo qui cherche des papouilles. Ces chiens âgés de six mois et six ans respectivement, ont été tués de manière très douloureuse et brutale lundi après-midi.

Ce jour-là, alors que le couple était en train de travailler, des agents de nettoyage engagés par la municipalité de Beau-Bassin/Rose-Hill sont venus pour nettoyer un terrain vague et boisé qui se trouve derrière leur maison. Mais ils n'ont pas prévenu le voisinage. «Nous habitons ici depuis trois ans. Durant cette période, nous avons appelé à plusieurs reprises pour informer que ce terrain était infesté d'insectes et avait une ruche d'abeilles. Ce qui est dangereux. Mais quand ils sont venus, ils n'ont même pas prévenu le voisinage pour que l'on ferme nos fenêtres et nos portes et qu'on fasse rentrer nos chiens», s'insurge Nadisha.

Les opérateurs ont déclenché leurs machines et, sans crier gare, les abeilles ont envahi le voisinage. «Je n'ai eu le temps que de courir et fermer les fenêtres vu que je suis enceinte. Ma cour arrière, où se trouvaient mes chiens, était noire, infestée d'abeilles. Mon compagnon, qui se trouvait tout près, a aussi été piqué sur plusieurs parties du corps.» Lorsque les abeilles se sont dispersées, Christopher n'a pu que constater le corps inerte de Léo gisant sur le sol, alors qu'Alana suffoquait de douleur.

Ils l'ont emmenée d'urgence chez le vétérinaire mais elle est décédée. «Vous ne vous imaginez pas la peine que nous pouvons ressentir. J'ai Leo depuis six ans et j'ai pris Alana il y a six mois pour égayer encore plus Nadisha car elle avait plusieurs complications au début de sa grossesse. Nous avions prévu une séance photo en famille avec notre bébé et les chiens dans les mois à venir mais notre famille a été brisée de la pire des manières et sans qu'on s'y prépare», déclare Christopher, triste et inquiet pour sa compagne, enceinte de huit mois et qui est très bouleversée. Nadisha et Christopher ont porté plainte contre la mairie. La police a dû faire appel à un apiculteur pour les abeilles.

Du côté de la municipalité, le maire de Beau-Bassin/Rose-Hill, David Utile, explique qu'il est très peiné par cet accident. La municipalité ignorait qu'il y avait une ruche sur ce terrain, même si le couple et d'autres voisins ont affirmé avoir fait passer le message à plusieurs reprises. «Nous avons reçu des plaintes concernant plusieurs terrains vagues qu'il faut déboiser dans la ville. Mais nous ne savions pas que celui-là avait une ruche. D'ailleurs, un des opérateurs s'est aussi fait piquer. Il a dû se rendre aux urgences. Je suis très triste de ce qui est arrivé mais cela n'a pas été fait exprès.»

Tout en affirmant qu'il prendra contact avec Nadisha et Christopher, le maire a tenu à rappeler que les propriétaires des terrains résidentiels ont aussi une responsabilité. «Ils prennent des terrains et les laissent à l'abandon. Nous essayons de les contacter mais ils ne sont pas là et nous devons venir nettoyer leurs terrains.» Par ailleurs, lors de cet incident d'autres voisins et animaux ont été piqués.