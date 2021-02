Ile Maurice: Raouf Khodabaccus - «Que Yogida Sawmynaden démissionne en tant que député»

Mort de Soopramanien Kistnen: retrouvez tous les articles dans notre dossier

Raouf Khodabaccus revient à la charge en réclamant la démission du député Yogida Sawmynaden. Lors d'une conférence de presse ce jeudi 18 février, l'habitant de Port-Louis a expliqué qu'en tant que député, Yogida Sawmynaden touche un salaire mensuel de Rs 150 000 et que ce sont les citoyens dont lui, qui contribuent à payer ce montant. Raouf Khodabaccus exprime ainsi son souhait pour que l'argent des contribuables ne soit plus utilisé pour payer ce qu'il juge être un «criminel». «Mwa ki pay li donk mo so bourzwa, so patron. Be aila so patron pe dir li démisioné parski li nepli anvi pay li », affirme Raouf Khodabaccus.

Ce dernier, rappelons-le, s'était fait remarquer lors de la comparution de Yogida Sawmynaden en se présentant devant la New court House muni d'une pancarte réclamant la démission de l'ex ministre comme député.