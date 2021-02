Madagascar: Ambohijatovo - Le Groupe Panorama sera présent

Les déclarations se suivent et se ressemblent. Ainsi, après le RMDM, c'est au tour du groupe Panorama de se prononcer sur le meeting organisé par l'opposition samedi prochain à Ambohijatovo.

Comme il fallait s'y attendre, cette plateforme estime également qu'il faudrait laisser les députés présenter leurs rapports d'activités à la population tananarivienne. Ce groupe lance ainsi un appel aux forces de l'ordre pour la protection des biens et des personnes, notamment des députés qui vont prendre la parole à Ambohijatovo et non pas à ce que les forces de l'ordre agissent en tant que forces répressives.

Le groupe sera également présent à ce meeting à Ambohijatovo. Selon Olivier Rakotovazaha, président national du MFM, et non moins membre de ce groupe, « les pressions et les chasses aux sorcières n'emmèneront rien de bon au pays ». Il s'insurge aussi contre ce qu'il qualifie d'intimidations portées à l'encontre de l'équipe du « Miara-manonja ».