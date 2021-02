Madagascar: Entre pouvoir et opposition, une véritable joute verbale

Si on voulait faire référence à un jeu, on pourrait qualifier ce qui se passe ces derniers temps en une partie d'échecs où chacun avance ses pions ? Entre le pouvoir et l'opposition, c'est une véritable bataille qui s'est engagée.

Chacun avance ses pions et prend tour à tour l'avantage, mais personne ne veut céder. Les députés TIM de Tana font pour le moment preuve d'une détermination sans faille et déclarent contre vents et marées qu'ils vont faire leur rapport d'activité au jardin d'Ambohijatovo. Les autorités multiplient les écueils et brandissent l'utilisation de la force pour les dissuader.

Entre pouvoir et opposition, une véritable joute verbale

Les animateurs de la radio mira-manonja maintiennent le rendez-vous de samedi à Ambohijatovo. Le pouvoir avance des arguments plus ou moins solides pour dissuader la tenue de cette manifestation organisée dans cet endroit qui avait baptisé « kianjan'ny demokrasia ». Le refus du préfet n'a pas encore été signifié expressément, mais on devine qu'il mettra son veto. Le communiqué du maire est explicite et il interdit l'entrée du jardin. Le général commandant du CRGN emploie un langage sans détour et dissuade la population tananarivienne de venir à la manifestation de samedi. L'opposition, elle n'a pas cessé de dire ces derniers jours qu'elle n'avait pas l'intention de se laisser intimider.

Les propos qu'elle tient depuis le début de la semaine ne changent pas et c'est un discours bien charpenté que ses représentants prononcent sur les ondes et lors de leur rencontre avec la presse. Ils n'adoptent pas de ton belliqueux, mais font appel à la raison de tous ceux qui vont les empêcher de présenter leur rapport d'activité. À deux jours de cette échéance,les joutes verbales se multiplient, mais rien d'irrémédiable n'est accompli. La situation peut encore évoluer dans un sens ou dans l'autre.