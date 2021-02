Madagascar: Agronomie - Une nouvelle technique de reboisement lancée

Les dirigeants et les étudiants de l'ES-DES avec les paysans locaux en pleine pratique de cette nouvelle technique de reboisement.

Depuis plusieurs années, le reboisement consiste tout simplement à mettre en terre des jeunes plants après avoir effectué une trouaison, sans se soucier de l'environnement.

À titre d'illustration, des espèces sèches envahissantes peuvent provoquer des feux de forêt avec une moindre étincelle. « Pour y remédier, nous avons lancé pour la première fois une nouvelle technique de reboisement. Les étudiants en 2e Année ou L2 issus de la Mention Agronomie à l'ES-DES (Ecole Supérieure de Développement Économique et Social), ont pu les mettre en application après avoir reçu une formation théorique, et ce, sur un site à Ambohimpananina, commune de Manandriana Avaradrano », a expliqué Bruno Ramihone, ingénieur agronome, qui plus est un enseignant au sein de cette école de développement. « Nous avons promu des espèces de légumineuses comme l'Arachis Pintoï ou « voanjodia » qui procurent de nombreux avantages aux jeunes plants à reboiser et aux sols », a-t-il poursuivi.

Planification de projet. Les étudiants ont vite compris la leçon en travaillant sur le terrain. « Les avantages de la plantation de ces espèces de légumineuses permettent entre autres, à absorber gratuitement de l'azote atmosphérique qui contribue à la fertilisation des sols grâce à leur richesse en protéine ainsi qu'à la croissance d'une autre plante. Ces espèces rampantes se dispersent également d'une manière plus rapide afin de dominer l'espace de reboisement. Ce qui empêche ainsi le développement des mauvaises herbes. En outre, les légumineuses se propagent vite et peuvent atteindre une hauteur de 1,50m. Il faut ensuite les faucher pour éviter un abri pour les rongeurs et donner à manger au bétail », a exposé Nandrianina, une étudiante en L2 au sein de l'ES-DES. Elle est bien fière de choisir la Mention Agronomie au sein de cette école de développement et compte bien mener un projet d'exploitation agricole aux termes de ses études. « Nous avons d'ailleurs été formés en matière de planification de projet depuis la 1ère Année », a-t-elle enchaîné

Une grande première. Quant à David, un autre étudiant de la même classe, il témoigne avoir bien maîtrisé la technique de pralinage qui consiste à enrober les boutures de plantes de légumineuses et leurs racines dans une solution composée de terre, de fumiers et d'eau avec une quantité d'un tiers chacun. « Ce qui permet d'assurer le renouvellement rapide des végétaux, et partant, la couverture permanente du sol », a-t-il ajouté. Son projet est de développer la transformation de l'agriculture, une fois qu'il décrochera le diplôme d'ingénieur agronome. Les paysans d'Ambohimpananina tirent également profit de cette formation pratique des étudiants de l'ES-DES. « Cette nouvelle technique de reboisement contribue non seulement à la lutte contre l'érosion des sols mais aussi à leur fertilisation. Nous n'avons plus besoin de dépenser ni en engrais ni en herbicides. En plus, ce type de légumineuses servira d'alimentation à nos bétails. C'est une grande première dans l'histoire », a raconté Nelson, un paysan.

Par ailleurs, la directrice de l'ES-DES, Hanitriniaina Eléa Chilo, a réitéré que l'école oriente les étudiants à créer leurs propres projets de développement tout en les accompagnant durant leurs formations, via un stage pratique. Le Professeur Bruno Ramihone, quant à lui, confirme qu'il faut une agronomie de terrain pour mettre en pratique les formations tout en prônant la méthode naturelle pour booster le rendement. « Les étudiants doivent s'imprégner de la réalité en milieu rural en côtoyant les paysans. C'est une grande lacune à Madagascar », a-t-il conclu.