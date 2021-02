Madagascar: Rajoelina contre Ravalomanana - La ville de Tana de nouveau un « champ de bataille » politique

Les deux camps campent respectivement sur leur position. L'opposition refuse de céder face à l'intransigeance des autorités qui ne veulent pas entendre parler d'une manif dans le centre-ville pour ce samedi.

Les autorités civiles et militaires brandissent des mesures sévères si les députés de l'opposition persistent à accéder à Ambohijatovo ce samedi. Or, le camp de l'opposition ne compte pas reculer et a déjà appelé à la mobilisation générale de leurs partisans pour « répondre en masse » à l'appel des députés du parti Tiako i Madagasikara qui organise une manifestation à Ambohijatovo pour faire un rapport parlementaire. Cet appel attise davantage la tension et nourrit la fermeté des responsables de la sécurité qui n'ont de cesse mis en garde contre la tenue d'une telle manifestation. « J'invite la population à ne pas venir à Ambohijatovo ce samedi au risque de faire face aux forces de l'ordre », a déjà averti le général Andry Rakotondrazaka, commandant de la circonscription régionale de la gendarmerie nationale à Antananarivo et non moins, patron de l'Emmo-far.

Alternative. Le maire de la capitale, lui aussi, ne veut pas que les députés de l'opposition accèdent à Ambohijatovo mais avance une alternative. « Les députés devraient faire leur rapport public au niveau des arrondissements respectifs et non pas à Ambohijatovo », a soutenu Naina Andriantsitohaina, hier, en marge de la conférence de presse donnée à l'occasion de l'officialisation du transfert de la gestion de parking vers la municipalité. Car le site ne sera plus, selon le maire d'Antananarivo, destiné à des manifestations politiques mais sera muté en espace vert pour la « valorisation de la ville ». L'accès à ce site devient, depuis l'année dernière, très contrôlé à cause des travaux qui y sont déjà en cours, a justifié la mairie. « Même les employés de la commune n'y ont pas accès depuis le lancement du projet », a affirmé Naina Andriatsitohaina.

Confrontation. Pourtant, l'opposition ne veut rien entendre sur ces décisions des tenants du pouvoir. À ce rythme, la situation risque d'être explosive et la ville pourrait de nouveau en payer le prix fort dans cette bataille politique. Si chaque camp ne cède pas dans leur démarche respective et fonce sur le projet, l'affrontement serait inévitable ce samedi. Et la confrontation politique, entre le régime dirigé par Andry Rajoelina et l'opposition menée par Marc Ravalomanana, qui est déjà à son comble, depuis le début de l'année, dans le débat pourrait se traduire de nouveau sur les rues de la capitale. Puisque les deux protagonistes ne sont pas à leur premier match à Antananarivo.

Rounds. Ils sont actuellement au 5ème round d'une rivalité qui a commencé depuis 2007 lors des municipales à Antananarivo. Andry Rajoelina, alors candidat de l'opposition pour briguer le poste stratégique de maire d'Antananarivo, a emporté haut la main les élections, face à Hery Rafalimanana, soutenu par le régime en place dirigé par Marc Ravalomanana. Deux ans après, ce dernier a été emporté par une vague de contestation menée par Andry Rajoelina, qui devient, à son tour, président d'une Transition longue de 5 ans. La compétition s'est toujours déroulée dans la capitale avec son lot de saccage qui a accéléré la dégradation de la ville. En 2015, les urnes ont parlé et donnent une première victoire au camp Ravalomanana après l'élection de Lalao Ravalomanana pour prendre les commandes de la ville. Quatre ans après, les deux camps s'affrontent de nouveau aux élections. Et à l'issue des municipales de novembre 2019, le camp Rajoelina reprend alors l'avantage et Naina Andriantsitohaina se hisse au poste de maire d'Antananarivo. Ce samedi, les deux protagonistes comptent de nouveau s'affronter dans la capitale.