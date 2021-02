Madagascar: Huawei Madagascar - Appui aux femmes détenues à Moramanga

Entreprise socialement responsable. Huawei Madagascar a fait le tour de la région Alaotra pour témoigner de son soutien inconditionnel aux actions liées à la réinsertion sociale des femmes et des enfants.

Premier passage. Menées en partenariat avec l'association Vehivavy Andrin'ny Firenena, ces actions ont débuté avec un premier passage dans le centre de détention de Moramanga, avec la distribution de machines à coudre pour les femmes détenues. Ces dernières ont également bénéficié d'une formation en couture afin qu'elles puissent en faire une activité économique à leur sortie et trouver leurs places dans la société. Par ailleurs, les mineurs du centre de détention ont été encouragés à leur tour à poursuivre leurs études, et pour cela Huawei Madagascar leur a distribué des fournitures scolaires.

« Huawei est présent à Madagascar depuis 15 ans, avec une part de marché non négligeable aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises », explique Quesiah Botoale la Directrice de la Communication et des Relations Publiques de Huawei Madagascar. Et d'ajouter que « notre compagnie tient également à cœur sa responsabilité sociétale qui se manifeste notamment par le soutien aux femmes et aux jeunes. Nous prévoyons différents projets, surtout dans le domaine de l'éducation. Nous croyons au potentiel de chacun et contribuons activement dans le but de les interconnecter pour multiplier les opportunités et créer un avenir meilleur. »

Réinsertion sociale. L'association Vehivavy Andrin'ny Firenena se concentre sur la réinsertion sociale des femmes et des enfants dans les régions Atsinanana et Alaotra Mangoro. « Nous restons présents dans la réalisation des actions d'entraide avec toutes les femmes et enfants qui en ont besoin », a déclaré pour sa part Mme Mamitiana, Présidente fondatrice de l'association VAF. Elle a assuré que l'association veillera à une bonne utilisation des matériels offerts. « Nous sommes reconnaissants de cette collaboration avec le groupe Huawei Madagascar et espérons sa continuité dans les projets futurs », a-t-elle conclu.