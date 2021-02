Cote d'Ivoire: Entrepreneuriat - 300 jeunes du district d'Abidjan bénéficient d'une formation du projet « Payed »

Trois cents (300) jeunes (hommes et femmes) bénéficiaires de la 4e phase de formation du programme Panafricain pour le développement de l'entrepreneuriat des jeunes (Payed) ont été officiellement présentés, lors d'une conférence de presse, le mercredi 17 février 2021, à la CGECI, sise à Abidjan-Plateau.

L'objectif de ce programme initié par la société TechnoServe avec l'appui financier de CITI Fondation est d'apporter une assistance technique et de connecter pour l'accès au financement plus de 500 femmes et jeunes entrepreneurs dans le secteur du commerce de détail des produits manufacturés.

Le thème de la quatrième phase du projet « Payed » s'articule autour de la : « Lutte contre le chômage des femmes et des jeunes ».

Après la phase de campagne de mobilisation et de recrutement, la mise en œuvre du projet « Payed », s'articulera autour de deux (2) grandes phases, à savoir la phase de formation et coaching basé sur le digital en raison du Covid-19 et sur plusieurs thématiques, notamment la gestion financière, gestion des stocks, technique de marchandisage, tenue de registre, marketing et relations clients et gestion de la chaîne d'approvisionnement et relations avec les fournisseurs.

La deuxième phase portera sur le mentorat, partenariat et l'accès aux financements. La formation se fera sur une durée de 4 mois à partir de mars 2021. « Nous travaillons dans le secteur financier pour offrir une opportunité de financement aux jeunes et pour cette 4e phase nous allons renforcer la formation sur l'aspect du digital. Nous vous garantissons que si vous investissez 100% de votre temps dans ce projet, soyez-en sûr nous ferons tout le nécessaire pour donner une autre dimension à votre entreprise, comme ça été le cas pour les autres bénéficiaires », a affirmé le Directeur pays TechnoServe Côte d'Ivoire, Axel Kadja.

Mme Diarrassouba Viviane, directrice générale de CITI banque en Côte d'Ivoire, a indiqué : « Si nous croyons en TechnoServe, si nous croyons en ce programme c'est parce que les entrepreneurs et les jeunes de la Côte d'Ivoire sont les porteurs de notre économie de demain, car comme le gouvernement l'a dit, 25% du taux de chômage doit être réduit et c'est une contribution pour la CITI banque d'accompagner cet objectif du gouvernement et de TechnoServe ».

Ajoutant que ce programme consiste à accompagner les entrepreneurs et les jeunes à devenir indépendants, accroître leurs différentes activités, à être des sources de motivation dans le développement d'entreprises locales et de grandes entreprises de demain car cela est très important.

La directrice de la promotion et de l'autonomisation de la femme, Mme Koutouan Félicité, a exprimé sa reconnaissance aux organisateurs et à la fondation CITI pour sa confiance placée aux entrepreneurs. Car selon elle, l'émergence de la Côte d'Ivoire sera tout simplement « l'émergence de la femme ivoirienne ».

Le programme « Payed » est financé par la fondation CITI à hauteur de près de 200 millions de FCfa.