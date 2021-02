Cote d'Ivoire: Santé - Le gouvernement met en place une plateforme unique de lutte contre les maladies zoonotiques et émergentes

La ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba a procédé le 17 février 2021, au lancement des activités de la plateforme nationale "Une Seule Santé" qui matérialise l'engagement du gouvernement à lutter contre les maladies zoonotiques et les menaces émergentes de pandémie.

« Cette approche nouvelle s'inscrit dans la vision du Président Alassane Ouattara de mettre le bien-être des Ivoiriens au cœur de sa politique de développement » a déclaré Mme Nialé Kaba, représentant le Premier Ministre Hamed Bakayoko.

Pour Nialé Kaba, le lancement de la plateforme nationale "Une Seule Santé" a pour but de matérialiser l'engagement du gouvernement ivoirien et de ses partenaires à lutter de manière efficiente et coordonnée contre les menaces sanitaires, d'une part et d'autre part de susciter un élan pour l'adoption de l'approche "Une Seule Santé" par tous les secteurs.

Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Eugène Aka Aouélé a relevé que cette approche holistique s'inscrit dans une vision de lutte durable contre les maladies émergentes et ré-émergentes.

Mme Nialé Kaba a signé le manuel de gouvernance de la plateforme pour concrétiser l'engagement du gouvernement.

L'institutionnalisation de la plateforme "Une Seule Santé" est devenue une réalité avec l'adoption le 3 avril 2019, du décret de création, d'attributions, d'organisation et de fonctionnement.

La plateforme a pour mission de coordonner dans une approche multisectorielle et multidisciplinaire, toutes les interventions sanitaires en vue de prévenir, détecter et riposter contre les maladies émergentes et ré-émergentes à potentiel pandémique.

Les acquis dans la mise en œuvre de cette approche portent sur l'élaboration de documents nationaux de référence, l'adoption de textes réglementaires, le renforcement de capacités et les évaluations conjointes annuelles.