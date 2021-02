Sénégal: Vaccins anti Covid-19 - Macky réceptionne 200 mille doses

Très attendues, les 200 milles doses de vaccins anti covid-19 acquis auprès de la firme chinoise Sinopharm ont été réceptionnées hier, mercredi 17 février par le Président de la République, Macky Sall à l'AIBD. Pour ces premiers vaccins, les cibles sont le personnel médical et les personnes âgées de plus de 60 ans et celles vivant avec une comorbidité en attendant l'arrivée de 6798000 doses pour la vaccination de masse.

La vaccination contre la covid-19 va commencer très prochainement au Sénégal. Notre pays dispose désormais de ces premiers vaccins anti covid-19. Il s'agit des 200 mille doses acquises auprès de la firme chinoise Sinopharm. Elles ont été réceptionnées hier, mercredi 17 février à l'AIBD parle Président de la République, Macky Sall. «Nous recevons ces vaccins dans d'excellentes conditions. Du conditionnement au transport, tous les standards internationaux de conservation et de sécurité ont été observés. Ces exigences seront respectées tout le monde du circuit de distribution jusqu'au lieu de vaccination les plus reculés du Sénégal», a-t-il fait savoir. Selon lui, ce premier lot de 200 mille doses acquises sur le budget du Sénégal est destiné à faire face à l'urgence sans attendre le déploiement du don prévu dans le cadre de l'initiative Covax.

A l'en croire, tous les équipements nécessaires ont été mis en place pour la conservation des vaccins. «Nous disposons de 79 districts, de la chaine de froid nécessaire de conservation des vaccins dans les meilleures conditions de plus de 1700 réfrigérateurs dont 1117 réceptionnés récemment. Tous ces équipements sont homologués par l'OMS et nous allons en acquérir d'autres qui permettront de conserver tous les types de vaccins», a ajouté le Président de la République. En effet, cette arrivée des vaccins va permettre le début d'une campagne de vaccination qui ciblera en priorité le personnel de santé, les personnes âgées de plus de 60 ans et celles vivant avec une comorbidité. «J'exhorte les cibles prioritaires dans quelques jours et qui vont bénéficier de ce vaccin à respecter les rendez-vous nécessaires afin de recevoir les deux doses requises pour une protection efficace», a déclaré Macky Sall. Par conséquent, il a invité le ministre de la Santé et de l'Action Sociale, Abdoulaye Diouf Sarr et ses équipes à «engager sur le mode fast track le démarrage des opérations de vaccination sur l'étendue du territoire nationale conformément à la stratégie déjà validée».

6 798 000 DOSES DE VACCIN ANTICOVID-19 RÉCEPTIONNÉES PROCHAINEMENT

Après les cibles prioritaires, commencera la vaccination de masse. Dans ce sens, d'autres doses de vaccins anti covid-19 vont être réceptionnées prochainement. «Je me réjouis également d'annoncer que nous avons déjà entamé le processus d'acquisition d'autres lots de vaccins dans les deux prochaines semaines pour un total de 6798000 doses qui nous permettront d'entrer dans la phase de vaccination de grande masse», a annoncé Macky Sall. C'est pourquoi, il a invité les populations à l'adhésion à la stratégie de vaccination. «Nous combattons ensemble depuis le début de la pandémie un ennemi commun qui menace notre santé et nos vies qui nous a ravi des êtres chers. Aujourd'hui que nous avons l'arme nécessaire pour réduire la propagation du virus voire son élimination, nous ne devons pas rater l'occasion mais il nous faut en même temps continuer à respecter les recommandations sanitaires notamment le port obligatoire du masque, les mesures d'hygiène et les gestes barrières», dixit Macky Sall.

MACKY SALL, PRESIDENTDE LA REPUBLIQUE : «Il n'y a aucune raison de s'inquiéter, de douter ou de spéculer sur les vaccins anti covid-19»

«Je voudrais fermement dire ici que tout ce qui a été fait en matière de vaccination contre la covid-19 est conforme aux meilleurs standards dans le monde. Les vaccins que nous avons acquis sont validés au plan international et nous avons suivi pour leurs acquisitions les recommandations rigoureuses de notre comité d'experts sur la vaccination. Je suis fier de nos experts. Nous leur faisons entièrement confiance parce qu'ils sont parmi les meilleurs et leur expertise est sollicitée bien au-delà de nos frontières. Ici, c'est la science qui s'exprime et qui éclaire. Notre rôle est ce que nous faisons depuis le début de la pandémie c'est d'écouter, de suivre et de soutenir ce que dit la science à travers nos experts. Il n'y a donc aucune raison de s'inquiéter, de douter ou de spéculer sur les vaccins anti covid-19 qui se sont déjà utilisés depuis plusieurs semaines par les pays développés. Aux demeurants, je dois appeler qu'il n'y a rien de nouveau en matière de vaccin au Sénégal. Notre programme élargi de vaccination remonte à 1979 et couvre aujourd'hui 13 maladies. Le vaccin anti covid-19 vient donc élargir et renforcer une stratégie vieille de 42 ans. Je rappelle également que l'Institut Pasteur de Dakar qui produit depuis plusieurs années, le vaccin contre la fièvre jaune se positionne pour intégrer le cercle restreint des laboratoires producteurs de vaccins anti covid19».