Gabon: Ogooué-Lolo - Les APJ et OPJ en formation à Koula-Moutou

Les officiers de police judiciaire et Agents de police judiciaire de la province de l'Ogooué-Lolo prennent part depuis ce jeudi matin à un atelier de renforcement de capacité pour la protection de la faune et la flore. Koula-Moutou, capitale provinciale de ladite province a été choisie pour cette rencontre du donner et du recevoir.

Les officiers de police judiciaire(OPJ) et Agents de police judiciaire (APJ) de la province de l'Ogooué-Lolo prennent part à une formation relative à la réglementation en matière de chasse et de la commercialisation des produits de la faune sauvage. Ladite formation est animée par la Direction de la chasse et de la faune du ministère des Eaux et Forets et de l'O.N.G Conservation Justice .

Le Directeur de la Chasse et la Faune, le Colonel Serge MIMBABANI a salué l'initiative de cette formation, qui pour lui, vient à point nommé. "Cet atelier devrait amener les participants à terme, d'avoir les rudiments nécessaires sur les espèces intégralement protégées, partiellement protégées et les non protégées" déclare t-il comme pour montrer l'importance de cet atelier-formation.

A son tour Abdoul EYEGHE de Conservation Justice n'a pas caché sa satisfaction. Il estime que les OPJ/APJ devront savoir quels sont les textes réglementaires , comment monter une procédure en cas de flagrant délit ,de braconnage et les spécificités procédurales en matière des eaux et forêts .Il a souligné que cette rencontre du donner et du recevoir sera sanctionnée par la délivrance des attestations aux participations.

Il faut souligner ou rappeler à titre indicatif que le Gabon abrite encore une faune abondante et diversifiée, mais menacée par des trafics internationaux organisés en plein développement . Depuis 1981(puis en 2001), le Gabon a adopté une politique de protection de la faune sauvage par une législation spécifique et la création de parcs nationaux en 2002. Des décrets d'application viennent également d'être publiés.