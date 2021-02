Gabon: L'AEGD célèbre la jeunesse

Le Cameroun célèbre la fête de la Jeunesse pour cette année 2021. C'est dans le cadre de sa célébration que le bureau directoire de l'Association des Etudiants Gabonais à Douala (AEGD), par son président, a organisé le jeudi 11 février 2021, une journée récréative avec l'ensemble de ses membres. Celle-ci a eu lieu à Douala, capitale économique du Cameroun.

Nouvellement élu à la tête de l'Association des Etudiants Gabonais à Douala (AEGD), Mbeha Talys et son bureau directoire ont tenu à ressembler l'ensemble de leurs membres et des autres « communautés amies » autour d'une « journée récréative », afin de célébrer la fête de la Jeunesse. Nombreux étaient-ils lors de ladite fête organisée par les représentants estudiantins du Gabon à Douala. « Nous avons tenu cet évènement ce jour, dans le but de renforcer nos liens d'amitié et de fraternité avec d'autres communautés associatives en terre camerounaise », a exprimé le président de l'AEGD.

C'est au sein du consulat du Gabon à Douala, sis au Collège Du Vaal, que les membres organisateurs ont reçu plusieurs invités ; à l'instar du le président de la fédération congolaise de judo, du président des étudiants congolais, de l'ancien président de l'AEGD et d'un Séminariste gabonais à Douala. Sous un climat détendu et festif, les tables et chaises installées ont accueilli leurs occupants clés. Il y avait bien évidement un point de restauration et une buvette bien utile « avec cette chaleur estivale ».

Dans ce cadre, diverses activités ont été organisées au cours de cette journée dite récréative. Notamment des prestations artistiques animées par des étudiants gabonais et congolais, un match de football mixte et des jeux de société. Ces activités très variées ont permis à chacun des invités de passer un moment de détente. Le président des étudiants congolais à tenu à présenter ses « vœux les meilleurs à la communauté gabonaise et vives félicitations au nouveau président élu », tout en promettant sa disponibilité où besoin se fera.

Le Président de l'association des étudiants gabonais à Douala, Mbeha Talys, n'a pas manqué de remercier monsieur l'Ambassadeur du Gabon au Cameroun et l'ensemble des invités ayant répondu présents, sans pour autant oublier d'adresser son « profond soutien à monsieur le Consul du Gabon à Douala qui n'a pas pu être présent pour raison de deuil ».

Pour rappel, la fête de la jeunesse a lieu chaque 11 février au Cameroun. Elle marque l'importance et les droits des jeunes dans ce pays. En préparation à cet événement, de nombreuses activités (Danses, Exposition des Cultures folkloriques, théâtre, concours, jeux et autres activités sportives) sont organisées dans les Lycées, campus universitaires, au sein d'associations et de divers villes et quartiers du pays.